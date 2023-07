Parlamentarios de oposición exigen que Catalina Pérez renuncie a su fuero parlamentario

Tras varios días de silencio, la diputada Catalina Pérez entregó declaraciones acerca de los polémicos convenios entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva. En su defensa, la parlamentaria indicó que cometió un “error de juicio”, pero que “jamás he cometido delito.

A raíz de estas declaraciones y el nivel de vinculación en el caso, distintos parlamentarios de la oposición se han cuestionado qué irá a determinar la justicia y han hecho el llamado a que Pérez renuncié a su fuero parlamentario “si quiere contribuir”.

De esta forma, según consignó Emol, la diputada Camila Flores (RN) comentó que “si la diputada Catalina Pérez realmente quiere contribuir y asumir sus responsabilidades en estos graves hechos que la involucran a ella y su círculo cercano, lo que tiene que hacer es renunciar a su fuero parlamentario y asumir su responsabilidad en una investigación penal como cualquier persona“.

Petición desde la oposición

“Ella dice haber enarbolado las banderas de la probidad. Acá tiene una prueba de fuego diputada, si usted realmente quiere contribuir con la probidad, renuncie a su fuero parlamentario para que la justicia haga su trabajo sin ningún tipo de limitación y llegue hasta las últimas consecuencias. Si usted dice ser inocente, imagino que no tendrá ningún problema en hacerlo”, agregó.

En la misma línea, el diputado Juan Irarrázaval (REP) trajo a colación un particular hecho y lo utilizó para apoyar esta medida: “Hace poco tiempo, a propósito del caso en que estaba envuelto el diputado Mulet, la diputada Pérez había grabado un video diciendo que lo que correspondía era que renuncie a su fuero parlamentario. Por lo tanto, más allá de las cartas y la palabrería, la diputada sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque ese es el estándar que ella misma ha fijado”.

Asimismo, los diputados UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, emitieron un comunicado en el que remarcaron que “es la justicia la que deberá determinar si cometió algún delito, no ella” y “si corresponde desaforarla o no, pero no es ella la que debe decidirlo”.

Por último, la parlamentaria del Partido de la Gente, Karen Medina manifestó que “lo único que pido es que esto se investigue. No podemos seguir dando clases de ética, perdonazos o tapar lo indefendible (…) Si eso significa apartar a autoridades electas de sus cargos, lo vamos a apoyar”.