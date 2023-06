Presidente Boric por “caso convenios”: “Acá no hay nadie blindado”

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente a las investigaciones sobre el llamado “Caso convenios” que ha involucrado a diversas funciones con Secretarías Regionales (seremis) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como por ejemplo Democracia Viva en Antofagasta y Urbanismo Social en el Maule.

“En situaciones como esta es en donde resulta dañada la fe pública y se requiere que todos los involucrados, pero en particular desde el Gobierno, actuemos de manera rigurosa y con rapidez”, expuso el Mandatario tras un consejo de pueblos Atacameños y otras comunidades y pueblos indígenas sobre la estrategia Nacional del Litio.

“Estamos colaborando con la justicia, vamos a colaborar con la Contraloría y con todas las instancias que correspondan para aclarar todo y que no haya ni un ápice de duda de que acá las cosas tenemos que hacerlas bien”, agregó.

La sociedad civil

En esa línea, el Jefe de Estado llamó a que este “caso convenios” no elimine la participación de la sociedad civil en trabajos con el Estado.

“Es importante mantener la colaboración con la sociedad civil, eso es relevante destacarlo, porque el Estado se apoya mucho en la sociedad civil para poder sacar las pegas adelante y eso hay que hacerlo de manera transparente, con gente calificada para aquello, pero no se puede sencillamente pretender de qué o el Estado puede abarcarlo absolutamente todo o los privados pueden abordarlo absolutamente todo, tenemos que trabajar en conjunto”, expresó el líder de Gobierno.

“Nadie blindado

Bajo ese contexto, el Presidente Boric descartó que exista un blindaje a personeros políticos por el “Caso convenios”. “Yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado”, dijo.

“Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado, ante la justicia, y en la medida en que amerite responsabilidad política, se hará valer la responsabilidad política”, complementó.

“Lo que dije ayer, y que creo que es coherente con lo que he venido planteando, es que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad y no porque una persona diga ‘esta persona es culpable de algo’ esa persona queda inmediatamente como culpable (…) si llegan a mí antecedentes que demuestren que hay una responsabilidad, quien quiera que sea, esa responsabilidad se va a hacer valer y en esto no quiero dejar dudas ni medias tintas”, cerró el Mandatario.