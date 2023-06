Cuenta Pública 2023: Presidente Boric descarta “perdonazo” a las isapres

Fue uno de los temas contingentes a los que el Presidente Gabriel Boric aludió durante la Cuenta Pública 2023: la crisis de las isapres, la que ha significado una activación de los tres poderes del Estado (la propuesta del Ejecutivo para el cumplimiento de la sentencia del Judicial; y la alternativa del Legislativo).

“Compatriotas, quiero referirme directamente a un tema contingente y delicado para cerca de tres millones de personas que hoy están afiliadas a una isapres: las isapres han sido condenadas por la justicia a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años”, advirtió el Mandatario.

Luego, siguió: “Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”.

Cumplimiento

Hace algunos días, la Corte Suprema declinó referirse a la propuesta alternativa, presentada por senadores del partido en formación Demócratas, pues excedía sus competencias.

Por su parte, en ADN, el ministro de Justicia, Luis Cordero, agregó: “Lo que viene sucediendo en materia de litigios de isapres tiene más de una década. La Corte Suprema lo recordó como consecuencia de esta sentencia, y lo ha venido recordando hace rato en otras decisiones”.

“Desde 2012, el sistema ha estado incrementalmente judicializado, lo cual se responde en cuatro aspectos: aumento de precios por plan base; lo que está vinculado a tablas de factores o elementos de discriminación; cobertura a patologías GES; y prestaciones en concreto (…) Cuando uno ve, desde el 2015 en adelante, la carga de las Cortes de Apelaciones es de un 66% por isapres, mientras que en la Corte Suprema, hay años en el que el 90% de sus casos son por isapres”, cerró el secretario de Estado.