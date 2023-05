Ministra del Trabajo y reforma de pensiones: “Estaríamos en condiciones de presentar durante los próximos días una propuesta a la oposición”

Este lunes 29 de mayo, la Cámara de Diputadas y Diputados votará en su tercer trámite la iniciativa que aumenta el sueldo mínimo a $500.000, y que, en caso de ser aprobada, beneficiará a más de un millón de trabajadores.

Ante las críticas de la oposición, el Gobierno aumentó y extendió los beneficios hacia las pequeñas y medianas empresas, lo cual permitió que este proyecto siguiera avanzando en el parlamento.

En conversación con ADN Hoy, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “este tema es super relevante, y esta vez viene acompañado por un subsidio para las pequeñas y medianas empresas”.

Además, según sus palabras, este proyecto “viene mucho más robusto y contundente, con la extensión en un año tributario más de la rebaja en la tasa del impuesto a la primera categoría”.

No obstante, indicó que “el riesgo que hay es que en su tercer trámite, esto no se resuelva, que pase a una comisión mixta, con su consecuente efecto, ya que los salarios deben ser pagados en unos días más”.

“Por eso esperamos y hacemos un llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados a que se repita la votación anterior“, afirmó.

Reforma previsional

Por otro lado, la secretaria de Estado se refirió a la reforma de pensiones, dando cuenta que la iniciativa podría ser presentada durante los próximos días.

“Estaríamos en condiciones de hacer durante los próximos días la presentación de esta propuesta a la oposición“, aseveró Jara.

Pese a esto, la ministra expresó su preocupación, asegurando que tras las últimas elecciones, la oposición “ha endurecido” su posición respecto a esta reforma de pensiones.

“Lo que ha ocurrido tras las elecciones del 7M es que los sectores de Chile Vamos han endurecido su posición respecto a esta iniciativa”, declaró.

Renuncia subsecretario Christian Larraín

Finalmente, Jeannette Jara comentó la sorpresiva salida del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín Pizarro, quien estuvo detrás de la reforma previsional.

Al respecto, la ministra hizo hincapié en que “el trabajo de la reforma de pensiones, siendo una de las labores programáticas más importante que se ha propuesto por el Gobierno, constituye un trabajo en equipo donde distintas personas han contribuido, y en esa calidad lo hizo el exsubsecretario”.

“Hay un tema que es importante despejar, y es que los trabajos no se llevan adelante por una persona particular. Lo digo porque en varias ocasiones, de la responsabilidad que me toca asumir, se me han atribuido méritos que no son individuales, sino que parte de un trabajo en equipo“, cerró.