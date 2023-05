Karla Añes negó tener conocimiento sobre impedimento para optar a cargos públicos tras concurrir a votar

Este domingo 7 de mayo, y en el marco de la elección de Consejeros Constitucional, la cuestionada candidata del Partido de la Gente en la región de Arica y Parinacota, Karla Añes, concurrió a sufragar.

Esto pese a los cuestionamientos en su contra, luego de que se conociera que había sido condenada por tráfico de drogas, lo cual motivó a que el PDG desistiera de apoyarla.

No obstante, durante su concurrencia a sufragar, reiteró que “no tenía conocimiento” sobre impedimento para optar a cargos públicos.

Además, realizó sus proyecciones para la jornada. “Esperamos que como PDG salgamos todos bien paraditos. Es muy interesante que el partido esté en esto”, aseguró.

Esta situación generó tal controversia que el abogado Winfried Hempel, que entre otras cosas ha representado a las víctimas de Colonia Dignidad, presentó una denuncia penal en contra del presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle.

La acción judicial se presentó por infracción a su deber de funcionario público. Lo anterior, a propósito de la candidatura al consejo constitucional de la representante del Partido de la Gente, Karla Añes Gajardo.

“El presidente del Servel, denunciado, don Andrés Tagle Domínguez, estando en conocimiento o no menos que debiendo saber la situación procesal de la señora Añez Gajardo y no obstante el flagrante quebrantamiento de condena, no procedió a denunciar el delito previsto y sancionado en el numeral 5 artículo 90 del Código Penal, debiendo hacerlo, en su calidad de funcionario público”, se argumenta en la querella.

Partido de la Gente expulsa oficialmente a Karla Añes tras polémica candidatura al Consejo Constitucional https://t.co/aW2xhPLuCp — Radio ADN (@adnradiochile) May 6, 2023