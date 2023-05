Ministra Vallejo y elecciones Consejo Constitucional: “El Gobierno no torcerá su dirección sea cual sean los resultados”

A menos de 24 horas que se lleven a cabo las elecciones para el Consejo Constitucional, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, afirmó el Ejecutivo no cambiara el rumbo de su administración sea cual sean los resultados.

“Hay un ambiente que quizás tiene menos épica que la vez pasada, pero creemos que la gente acudirá a votar”, señaló la secretaria de Estado en conversación con El País Chile.

Respecto a este segundo proceso constituyente, la titular de la Segegob afirmó: “Más allá de que si me gusta o no, es el resultado que se logró a partir de un debate intenso en el Congreso, donde las fuerzas políticas, de manera transversal, lograron ponerse de acuerdo en un camino que le diera a Chile una segunda oportunidad de contar con un proceso constitucional para una nueva Constitución”.

“Efectivamente, es un proceso más moderado, pero en el que la ciudadanía tiene la última palabra: va a elegir a sus consejeros o consejeras y, al final del proceso, va a poder determinar si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta, si cree que la propuesta de texto constitucional es la que requiere nuestro país o no. La ciudadanía termina siendo la soberana de este proceso”, agregó la vocera de Gobierno.

Respuesta a las críticas

En esa línea, la ministra Vallejo se refirió a las críticas que ha recibido el Gobierno principalmente de la posición, quienes apuntan que el Ejecutivo no llevó adelante una buena campaña informativa para estas elecciones del 7 de mayo.

“Críticas y opiniones hay de todo tipo y son legítimas. Lo cierto es que, claro, hay un ambiente que quizás tiene menos épica que la vez pasada, pero creemos que la gente acudirá a votar. Y no solo porque es obligatorio, sino porque tiene la convicción de que su voto es importante. Y que determina algo clave: nada más y nada menos que elegir a quienes escribirán una propuesta constitucional”. sostuvo la portavoz al medio citado.

Consultada qué se juega el Gobierno y la izquierda en esta elección, la titular de la Segegob expuso: “Nosotros tenemos una tarea principal: gobernar. Tenemos mucho trabajo en ser Gobierno. Y lo que se juega en este proceso es que haya una representación de la mayoría, que exista un debate a la altura, que el resultado de ese debate sea de acuerdos, que las normas representen a las grandes mayorías y que podamos al final del proceso tener una nueva Constitución. Pero nuestra tarea como Gobierno es seguir gobernando”.

“Lo que nos interesa sobre los resultados es que las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo al interior del consejo. Y que el debate esté a la altura, entendiendo que se está jugando el futuro de nuestra sociedad. Lo principal está ahí y no abanderarse en listas y candidaturas, porque no es nuestro papel”, continuó la secretaria de Estado.

los resultados

Respecto a los posibles resultados, la ministra Vallejo señaló: “Como Gobierno no nos corresponde ni adelantarnos al resultado de las elecciones de este domingo ni adelantar escenarios respecto al plebiscito de salida”.

“Lo que esperamos es que el órgano constitucional pueda entregarle al país una propuesta lo más representativa de la realidad y de sus aspiraciones”, complementó la vocera del Ejecutivo.

Bajo ese contexto, en cuanto a si resultado de la elección del Consejo Constitucional de este domingo implicará algún tipo de giro para esta Administración, la secretaria de Estado afirmó: “El Gobierno de Chile no torcerá su dirección sea cual sean los resultados de la elección”.

“Imagínese que nuestro Gobierno dependiera de cada elección. Sería de una incertidumbre tremenda”, cerró la ministra Vallejo.