Paulina Vodanovic tras ser ratificada como senadora en reemplazo de Elizalde: “Tengo bastantes tareas que cumplir y mucho por demostrar”

Tras varios días de discusión, la comisión política del Partido Socialista ratificó de forma unánime a la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, como senadora.

Esto luego de que el exsenador y expresidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, fuera nombrado como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), a raíz de la renuncia de Ana Lya Uriarte.

Sobre esto conversó la propia Vodanovic en ADN Hoy, donde señaló que “tanto en lo personal como en lo político, tengo bastantes tareas que cumplir y mucho por demostrar“.

Respecto a su designación, la ahora parlamentaria sostuvo que “el nombre de senadora ‘designada’ evoca otra época, otro contexto constitucional heredero de la dictadura, que no es el término actual“.

“Llego a reemplazar a un senador democráticamente electo, y llego mediante el mecanismo que la actual Constitución establece, por lo que tengo la legitimidad que establece la Constitución”, afirmó.

Además, se refirió a la labor que realizará en el Senado. “Hay que cumplir con los desafíos que impone representar a una región como el Maule, estar presente en la zona, además de abordar los temas nacionales que implica la calidad de senadora, y por cierto no desatender mis obligaciones como presidenta del partido”, explicó.

“Ordenarse no es la consigna hoy día, es trabajar en conjunto y buscar acuerdos. Por eso tengo mucha confianza en lo que pueda hacer Álvaro Elizalde, que no es simplemente señalar o dar órdenes, porque eso ya no funciona en la política”, aseveró la presidenta del PS.

Finalmente, Paulina Vodanovic hizo un análisis sobre las conversaciones y el camino a tomar al interior del Congreso. “Todos los sectores del Gobierno tienen que tener conciencia de que no tenemos mayoría, de manera tal que si somos intransigentes y buscamos hacer el punto político, lo vamos a lograr, pero no vamos a lograr tener orden”, expresó.

“O nos flexibilizamos y nos adecuamos a las posibilidades reales que existen, o simplemente nos vamos a llevar haciendo testimonio político. En lo personal, y como presidenta del Partido Socialista, nosotros estamos por avanzar en todas las materias que sea posible”, cerró.