Expresidente Ricardo Lagos: “No entiendo cómo Mateluna fue indultado de nuevo”

El expresidente Ricardo Lagos abordó uno de los temas más complejos para el actual gobierno, los indultos a 13 personas, incluidos en ex frentista Jorge Mateluna.

En entrevista con La Segunda, el ex jefe de Estado aseguró que, tras indultar una primera vez a Mateluna, se establecieron “ciertos requisitos, y me permití modificar… no sé si era el reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado, no podía ser indultado en una segunda ocasión“.

“No entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo”, puntualizó Lagos.

“Lo que propuse en su momento es que la facultad de indulto debiese estar más vinculada al Poder Judicial, que son los que tienen los antecedentes de las personas, y no aquel que hace de príncipe moderno, que se llama Presidente de la República”, agregó.

El expresidente Ricardo Lagos conversará sobre este y otros temas mañana en ADN Hoy.

Los indultos de Mateluna

Jorge Mateluna fue condenado a cadena perpetua tras el asalto a un supermercado en 1992, donde falleció un guardia de seguridad. Ricardo Lagos lo indultó luego de que cumpliera 12 años de cárcel.

Su segundo indulto, entregado en diciembre del 2022 por el Presidente Boric, luego de que El 17 de junio de 2013 fue detenido por su presunta responsabilidad en un robo de más de $60 millones realizado ese día en la sucursal del Banco Santander de Pudahuel, donde los asaltantes dispararon a carabineros con un fusil M-16.

Mateluna siempre señaló que se encontraba en el lugar para reunirse con el encargado de cultura de la municipalidad de Santiago y que fue inculpado inmediatamente por Carabineros al reconocerlo como un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo que fue condenado a 11 años de cárcel.