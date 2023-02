Consejo Constitucional: Vallejo considera un “hecho consumado” que existirán dos listas del oficialismo

Las dos listas dentro del oficialismo para enfrentar la elección del Consejo Constitucional para cada vez una realidad y así lo hizo saber la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La titular de la Segegob señaló este miércoles que “entendemos que es un hecho consumado, que van a haber dos listas, ahí hubo una decisión del Partido por la Democracia que deliberó democráticamente, y en el marco de su autonomía, en torno a una posición que fue bastante clara y contundente“.

Vallejo aclaró que “esto es parte de un debate que está en el espacio de los partidos políticos, nosotros como Gobierno marcamos en un momento la posición de nuestro ideal, pero respetamos las decisiones que toman los partidos de manera autónoma”.

Pese a lo complejo del momento, la secretaria de Estado aseguró que esto “no va a poner en riesgo ni en juego la lealtad, como lo han expresado los mismos presidentes y presidentas de los partidos del Socialismo Democrático”.

Respuesta desde el PS

Estas declaraciones no cayeron bien en el Partido Socialista, donde están en plena votación para decidir si participan con el resto del Socialismo Democrático o con los partidos de Apruebo Dignidad, en caso de haber dos listas.

“No pienso así. A mí no me gusta eso, no me gusta que en estos momentos finales de decisiones de los partidos, los ministros intervengan en temas que son privativos de los partidos, nunca me gustó, desde el año 90 a la fecha”, dijo Camilo Escalona, secretario general del PS.

“Por el bien del Gobierno, lo que nosotros hemos estado haciendo es lo mejor. Hemos tratado de evitar que el Gobierno se vea debilitado porque su conglomerado no es capaz de ponerse de acuerdo en una lista única, por eso que hemos sido tercos en este planteamiento”, agregó el exsenador.

“No me gusta que sean palabras que desde el propio Gobierno debiliten nuestra posición”, puntualizó Escalona.