Tohá y opción de cambio de gabinete: “Cuando hay esos ruidos hay que tomarlos en serio”

Durante esta jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a un posible cambio de gabinete, algo que ha sido solicitado tanto por parte de algunos sectores del oficialismo, como también de la oposición.

En conversación con Tele13 Radio, la secretaria de Estado señaló que “cuando hay esos ruidos hay que tomarlo como en serio, más allá de las decisiones de gabinete, que como decía son netamente presidenciales“.

Asimismo, se refirió a sus dichos que molestaron a la oposición, luego de declarar que la solución de los problemas de seguridad “no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras”.

“Yo lamenté que se sintieran ofendidas algunas personas y ciertamente no es la idea ofender a nadie, pero creo que tenemos que hacernos cargo de que discutimos los temas de seguridad de una manera inapropiada“, afirmó.

“Se levantan interpretaciones de lo que sucede o de las soluciones a los problemas que no son efectivas y el problema de eso es que cuando un sistema político discute un tema relevante de una manera que no es sustantiva, que no va a las soluciones de fondo, distrae mucha energía de esas verdaderas soluciones y genera falsas expectativas en la población”, prosiguió la ministra del Interior.

Finalmente, la ministra del Interior abordó la polémica entre Chile y Argentina tras la filtración de un audio desde Cancillería. “Fue ciertamente incómodo el episodio del Ministerio de Relaciones Exteriores y vienen semanas muy importantes desde el punto de vista de las decisiones que van a tomar las fuerzas políticas para enfrentar el proceso constitucional”, cerró.

La ministra Tohá encabezó el último consejo de gabinete antes del receso legislativo.