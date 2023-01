El socialista José Miguel Insulza preside en el Senado la comisión de Seguridad Pública. Está en primera fila cuando se trata de abordar el tema entre el Ejecutivo y la oposición del Legislativo. Y así lo ha hecho desde ese 30 de diciembre, cuando la derecha resolvió restarse de la mesa de seguridad como respuesta a los 13 indultos otorgados a detenidos del estallido social más un exfrentista, ha podido ver los avances en la materia.

Lo resumió así, la mañana de este miércoles, en entrevista con ADN Hoy: “En lo que respecta al Senado, los proyectos están avanzando. Son proyectos muy pesados. El informe (por crimen organizado) de la secretaría tiene más de 200 páginas. Se legisló con mucha prolijidad el tema de los decomisos: cómo se decomisan cuando no hay sentencia, etc. Eso está dando frutos”.

Además de crimen organizado, también está en tabla el nuevo ministerio de Seguridad y la entrega de herramientas para enfrentar el ciberdelito. A ello se suma el robo del alambre de cobre, que se revisará este miércoles. “Es una agenda que se mueve, de todas maneras, aunque la oposición no quiera sentarse a la mesa. Pero saldría más rápido y sería más sólido si nos sentáramos a la mesa de nuevo”, acotó Insulza.

Los senadores Enrique Van Rysselberghe y Manuel José Ossandón, de oposición, trabajan activamente. Insulza dice que “no he notado el hielo. He sentido que se colabora muy bien y ¿por qué no podemos hacer eso en otra cantidad de otros asuntos”.

Con todo, el martes se aprobó la que era la propuesta “número uno de la agenda de la ministra Carolina Tohá” al momento en que se cortaron las relaciones: la de crimen organizado. Junto con nuevas medidas, pone especial foco en el dinero de las organizaciones ilícitas.

Cancillería

“Todavía no puedo entender cómo una reunión de cinco o seis personas tiene que ser grabada. Entiendo que de repente se cometen errores, se mandan mensajes que no se deben mansaje, pero, de partida, no sé por qué graban estas cosas. Me parece increíble. Y es una conversación de mal gusto, poco elegante, poco diplomática, pero la filtración es una cosa bastante rara”.

Así de tajante fue el senador (y también excanciller) por la filtración del audio desde el ministerio de Relaciones Exteriores que terminó en la salida de la jefa de comunicaciones de la cartera. Aunque el socialista también aclara que los dichos del embajador Bielsa debe discutirse en la secretaría de Estado. Así, dijo que “el acento lo pongo en la ligereza para hablar de los temas. La plataforma continental y los pendientes con Argentina, no se trata de salir a pelearse con ellos, pero tenemos que buscar una solución razonable para que esos temas no afecten una relación que es muy significativa para nosotros y que ha ido en buen camino en el último tiempo”.

No obstante lo anterior, criticó al equipo de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola: “Cuando uno se reune con asesores, siempre: no es un lote gobernando, es un gobierno con jerarquía, que escucha a sus asesores y decide lo que es mejor para el país. Eso no se nota mucho en la conversación, para nada”.

¿Da la situación para un cambio de gabinete? Dijo el parlamentario: “Es una decisión del Presidente y él tendrá que decidir, primero, si lo hace, y segundo, cómo lo hace. Creo que este asunto no amerita un cambio. La canciller ha hecho un buen trabajo. Discrepo de quienes la han criticado, no creo que sea justo. Ciertamente, la deja en una posición difícil, pero no creo que sea piedra de toque para un gabinete. El Presidente siempre tiene que revisar cómo trabajan sus asesores. La designación de los asesores es una tarea fundamental del Presidente. Un gobierno puede ser bueno, regular o malo, según los colaboradores que tiene. Revisará el caso, pero seguramente revisará todos los antecedentes. No creo que perjudique a Antonia, no es el reflejo de su mandato”.

Adelantó, eso sí, que podría ser conversado en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta en marzo próximo.