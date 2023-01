Infraestructura Crítica: Monsalve se retira de la comisión de Seguridad tras eliminación de un punto clave del proyecto

Durante la tarde de este martes 24 de enero, el Gobierno, representado por el Ministro (s) Manuel Monsalve, vivió un traspié en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que parlamentarios de la oposición rechazaran uno de los puntos claves del proyecto que permitía a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica y las zonas fronterizas del país.

La situación ocurrió cuando se estaban discutiendo las 48 indicaciones presentadas por los parlamentarios. Allí, uno de los puntos que se aprobó fue la supresión de una parte del proyecto. Se eliminó específicamente el párrafo que menciona que “los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley”.

Tras haberse eliminado parte clave del proyecto, Monsalve procedió a retirarse de la sala expresando su molestia. “Tal como se está aprobando el proyecto de ley, le quita la posibilidad a los chilenos del norte de que las FF.AA colaboren en tareas de orden público. Por eso me he retirado de la comisión, pero el Gobierno no se retira de la tarea legislativa”, dijo Monsalve.

Además, el ministro subrogante expresó que espera a que los parlamentarios lleven mañana, 25 de enero, a la sala la discusión del proyecto y repongan la facultad de las FF. AA para colaborar en tareas de orden público.

“Quiero llamar a los parlamentarios de oposición a tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que dicen y lo que votan, porque no es comprensible que todos los días los parlamentarios de oposición reclamen por la presencia de FF.AA en el norte y cuando corresponde votar, quiten la posibilidad”, expresó Manuel Monsalve.

Cabe mencionar que la votación del proyecto quedó fijada para mañana miércoles 25 de enero en la sala de la Cámara, donde se requiere de 89 votos correspondientes a 4/7 de los parlamentarios.