Ministra Vallejo y acusación constitucional contra Marcela Ríos: “No la vamos a dejar sola”

Este domingo, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la acusación constitucional presentada por Chile Vamos contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

El grupo de parlamentarios opositores acusa a la exsecretaria de Estado de haber cometido “una infracción ilegal” en siete de los 13 indultos presidenciales otorgados el pasado 30 de diciembre.

“Resulta evidente que el indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes“, se expresa en el documento presentado por Chile Vamos.

¿Qué dijo la ministra?

En esa línea, este domingo, en conversación con Mesa Central de T13, la ministra Vallejo expuso que “todos los ministros y ministras son importantes. A la exministra Ríos no la vamos a dejar sola. No porque hoy no sea ministra no la vamos a acompañar, de hecho, todo lo contrario”.

“La vamos a acompañar en todo el proceso, más allá que tenga su propia defensa, que es lo que corresponde, pero para nosotros todos los exministros y exministras con importantes y requieren el apoyo del Ejecutivo”, reiteró la secretaria de Estado.

En esa línea, la titular de la Segegob afirmó: “Más allá de las trayectorias, de cuanto nos conocemos alumnas personas miembro del gabinete, eso no determina el nivel de apoyo a una ministra o ministro de Estado”.

En tanto, Camila Vallejo expuso que la polémica levantada respecto a los indultos y que provocó esta acusación constitucional contra Ríos, “se enfrentó con decisión con la salida de la ministra y el jefe de gabinete” y declaró que “no hay ningún elemento jurídico que cuestione la legalidad de estos decretos”.