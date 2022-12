Tras fallido nombramiento de Herrera a Fiscal Nacional: diputados de oposición solicitan salida de ministra de Justicia

El pasado lunes, el Senado rechazó el nombramiento de la segunda carta del Gobierno para el cargo de Fiscal Nacional, Marta Herrera, luego de la fallida ratificación de José Morales el 30 de noviembre.

Debido a esto, durante la presente jornada, diputados de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaron la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, acusando un “deficiente desempeño”.

Las críticas

En esa línea, desde el Congreso, el jefe de bancada RN, Andrés Longton, apuntó que la secretaria de Estado “ha tenido un deficiente desempeño encabezando el Ministerio de Justicia, no solamente porque no ha impulsado que vengan a fortalecer la seguridad de nuestro país, sino porque se ha dedicado a impulsar iniciativas que tienen que ver con la impunidad”.

En ese sentido, el parlamentario afirmó que la titular de Justicia ha impulsado “proyectos de indultos, otorgamiento de beneficios penitenciarios de manera dudosa y que nosotros estimamos que —claramente— hay infracciones legales y administrativas que se va a dar cuenta a propósito de la Comisión investigadora, y, por lo tanto, le pedimos al Presidente de la República que le pida su cargo a la ministra, que dé un paso al costado”.

“No está sirviendo para la pega”

En ese sentido, el jefe de bancada UDI, el diputado Jorge Alessandri apuntó que “hay ministros que sirven y ministros que no sirven. Los ministros que impulsan agenda legislativa y van sacando proyectos de ley y los ministros que rebotan cada vez que quieren impulsar un proyecto de ley”.

“Las muestras de que la ministra de Justicia no está sirviendo para la pega, independiente de que a uno le pueda caer bien o mal, de que esté preparada o no para la pega de ministro de Estado, de tramitación, de nombramientos, no está sirviendo”, cerró el diputado Alessandri.