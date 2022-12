Senador Macaya: ataques del Team Patriota “atentan gravemente a la democracia”

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó, durante la jornada de domingo, los ataque de los que fue víctima, llevados a cabo por el grupo de extrema derecha “Team Patriota” y liderados por el exbarra brava Francisco Muñoz, “Pancho Malo”.

Durante su participación en el programa “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, Macaya apuntó a que esta clase de amedrentamientos “atentan gravemente a la democracia”: “Hay bastante consenso en la clase política de que la violencia, como forma de reivindicar objetivos políticos, es mala. Este gallo -Pancho Malo- se quedó pegado en eso”.

El líder gremialista, en la misma línea, aseguró estar estudiando acciones legales: “Hay daños concretos, hay una relación de causalidad del acto que él genera, y un daño que ocasionó a mi vehículo”.

“Vamos a mirar distintas figuras jurídicas, que al menos hagan que esta persona no siga descalificando”, agregó.

En el ejercicio comparativo, Macaya apuntó a “el que baila, pasa”, en la época del estallido social. Añadió que espera un “criticar ampliarmente este accionar”.

El congresista fue más allá: “Asumo que hay financiamiento a este grupo. Una persona no puede dedicarse a tiempo completo a una labor de funa y descalificaciones”.

Hacia el final de su alocución, Macaya llamó a terminar con la “lógica de la polarización”.

Dentro de los antecedentes a considerar a propósito de lo ocurrido el sábado pasado en la sede de la UDI, en Providencia, está que el presidente del partido llegaba al inmueble acompañado por sus dos hijos menores de edad, lo que se lo hizo ver a quienes lo increparon. Pancho Malo usó Twitter para responder a Macaya:

“Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar. El que cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos eres tú, nadie te do mandato para firmar un ‘acuerdo’ en nombre del Rechazo. A mi no me intimida tu cargo”.