Durante la jornada del sábado, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, fue atacado por un grupo de manifestantes a las afueras de la sede del partido, en la comuna de Providencia.

El senador gremialista ingresaba a la sede a bordo de su auto para participar de una actividad cuando una turba lo encara, acusándolo de “traidor” por haber suscrito al acuerdo por una nueva Constitución.

En imágenes difundidas en redes sociales se ve que Macaya les advierte a los atacantes que estaban sus dos hijos con él, ambos menores de edad. Pese a eso, el grupo continuó golpeando el automóvil.

Parece q la acción d hoy d Pancho Malo y sus agüelis, fue la gota q rebasó el vaso en @ChileVamosCL

Interceptar, agredir e insultar a Macaya, es 1 cosa, hacerlo mientras está conduciendo c/su hijo menor de edad como copiloto, es otra.

La pregunta del millón: ¿Quién lo financia? pic.twitter.com/GI8IIpjkgs — Tera (@la_tera_vive) December 17, 2022

“Fuimos atacados en la UDI por @FcoMunoz_TP y la turba que lo acompaña siempre. Hoy sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones. Presentaremos acciones legales”, escribió luego Macaya en Twitter, apuntando a Francisco Muñoz, “Pancho Malo”, exbarrista y fundador de la organización de extrema derecha, Team Patriota.

Fuimos atacados en la UDI por @FcoMunoz_TP y la turba que lo acompaña siempre

Hoy sobrepasaron el límite: no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia, para imponer sus posiciones.

Presentaremos acciones legales. — Javier Macaya (@javiermacaya) December 18, 2022

La denuncia por daños fue puesta en la 19° Comisaría de Carabineros.

El propio Pancho Malo respondió en Twitter: “Jamás toqué tu auto y como no sabes manejar lo pasaste tú mismo a llevar. El que cruzó el límite hablando en nombre de 8 millones de chilenos eres tú, nadie te do mandato para firmar un ‘acuerdo’ en nombre del Rechazo. A mi no me intimida tu cargo”.