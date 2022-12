Exfiscal Manuel Guerra y postulación de Marta Herrera a fiscal nacional: “Tiene un análisis crítico sobre la gestión de Abbott”

El abogado Manuel Guerra obtuvo conocimiento público mientras fue fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Hoy, alejado del Ministerio Público, trabaja como académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Su trayectoria le permitieron, la mañana de este jueves, hacer una revisión del proceso de selección de fiscal nacional en ADN Hoy, particularmente ante quienes han sindicado a la candidata del Ejecutivo, Marta Herrera, como la continuidad del cuestionado Jorge Abbott:

“Es lógico que se piense que es la continuidad. Pensemos que Marta fue jefa de asesoría jurídica y anticorrupción los 8 años de la gestión del exfiscal Sabas Chahuán. Luego, fue ratificada en esa función por el exfiscal nacional Jorge Abbott, cargo que desempeñó hasta el final del periodo de este, y ese rol es importante en el Ministerio Público. Desconocerlo sería un error. No obstante, hay que entrar a hilar más fino para ver si estas decisiones o actuaciones que se cuestionan, y en las mismas, tuvo o no un papel relevante Marta Herrera”.

“A veces se generan confusiones. No olvidemos que ella ha desempeñado cargos de confianza en una estructura jerarquizada, como lo es el Ministerio Público, donde muchas veces, quienes están en determinadas posiciones, ejecutan las políticas que sigue el fiscal nacional. Sin duda se le pueden hacer críticas, observaciones, aprehensiones, pero en definitiva, la última palabra la tiene el fiscal nacional. Por tanto, pensar que funcionarios que trabajan en determinadas estructuras adhieren 100% a la gestión de un fiscal, creo que está lejos de ser así”, añadió.

A renglón seguido, propuso una estrategia para esclarecer dudas: “La llamada a explicar esto es Marta Herrera. Me consta que en su momento existieron discrepancias entre el exfiscal Abbott y Marta Herrera respecto de diversos temas y la forma en que deberían ser abordados por el Ministerio Público, pero al final, los asesores son consultados pero quien toma la decisión es la autoridad. No estoy diciendo que Marta va a ser una persona que no tenga opinión sobre los temas; creo que la tiene. Es bueno que se conozca. Pensar en decirle que no porque es la continuidad y decirle que no por eso, y ni siquiera se han dado el trabajo de estudiar lo que ella promueve ni las cosas que pretende hacer, que creo que son distintas y que tiene un análisis crítico sobre la gestión del fiscal Abbott. creo que hay que tener la suficiente claridad para examinar a la candidata en los términos que el Senado hizo con José Morales”.

Hubo una advertencia extra que hizo el exfiscal Guerra: “Una cosa que hemos aprendido y que ha sido particularmente notoria en este proceso es que nadie concita absoluta unanimidad: debido a la existencia de diversas postulaciones con distintas miradas respecto al que debe ser el rol del Ministerio Público es imposible que alguien concite una unanimidad, una transversalidad tan grande como se desearía para un cargo de esta naturaleza”.

Así las cosas, Marta Herrera era un nombre “que se podía esperar”, considerando su trayectoria profesional y académica.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público comunicó, durante el miércoles, sus argumentos para rechazar la candidatura de Herrera. Ante esto, Guerra aseguró que fue solo una representación de “intereses de carácter específico”:

“Tengo la impresión de que derechamente observo ahí una animadversión respecto de la persona de Marta Herrera fundada en que formó parte de una gestión, en un rol al cual creo que se le está sobredimensionando por parte de la asociación nacional de funcionarios del MP. La agrupación probablemente está traspasando la responsabilidad que, a su juicio, le asiste a la gestión de Abbott, personalizándola en Marta Herrera. Me parece que es un error y ojalá sea consultada por eso respecto a los senadores. Hay un tema de tergiversación y me parece que no es bueno que la agrupaciones gremiales del MP pretendan influir en un proceso que está entregado a otros poderes del Estado. No ayuda al candidato, a la institución ni a la propia agrupación”.

Así las cosas, hay tres niveles del proceso de selección de fiscal nacional en los que Guerra propone mejoras: los tiempos de exposición en la Corte Suprema (10 minutos por candidato para una gestión de 8 años), “para que el candidato exponga, para hacerle consultas y para ver si las propuestas que realiza son viables o no (…) Queda la impresión que la Corte Suprema resuelve sobre la base de las conductas anteriores de las personas”; la argumentación del Ejecutivo, “el Presidente, para tomar una decisión informada, tuviese que reunirse con los diferentes candidatos, los pudiese escuchar, pudiese examinar sus programas”; y que senadores opinen antes de la exposición, pues “generar una suerte de ambiente de rechazo o aprobación; el Senado tiene que ser particularmente pulcro”.