Exministro Juan José Ossa: “Chile Vamos no tiene por qué acoger una fórmula constitucional que fracasó”

El exministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió al acuerdo constitucional en el que habría un consenso, en las próximas horas, para establecer un mecanismo que consolide una nueva Carta Magna. Quien fuera el último encargado de la cartera, en la administración de Sebastián Piñera, lanzó duras críticas contra el Gobierno y el oficialismo.

En entrevista con El Mercurio, Ossa fue consultado sobre la “guerrilla” desde la oposición y un supuesto “revanchismo” en este escenario. “Este gobierno es muy sensible a la crítica, quizás un resabio de esa cultura de cancelación que tenían como oposición“, afirmó el exsecretario de Estado.

Agregó que “es realmente llamativo que una ministra mande un oficio, pidiendo disculpas públicas, porque una exsubsecretaria cita una noticia publicada en la prensa. Como gobierno, habríamos agotado todo el papel y tinta de los ministerios, enviando oficios a quienes nos injuriaban y calumniaban de criminales“, argumentó el militante de Renovación Nacional.

Y remarcó también que “cambiar la presidencia de comisiones sea ‘guerrilla’ y ‘revanchismo’, es no querer ver esa enorme distancia. Quienes hoy gobiernan inauguraron la práctica de las censuras con el expresidente de la Cámara, Diego Paulsen, sin conseguirlo“.

“El PC es siempre oportunista, nunca cuento con ellos”

Respecto del acuerdo constitucional y la figura clave de Javier Macaya en las negociaciones, Juan José Ossa comentó que el timonel de la UDI “ha mostrado mucho liderazgo y sabiduría, soportando presiones y amenazas. Valoro su buena fe, aunque no comparta todo lo que propone”.

En esa línea, el exministro de la Segpres comentó que “el Presidente debe ordenar a su coalición y convencer al FA de que el modelo anterior fue un rotundo fracaso por su responsabilidad; su liderazgo es clave. Es el momento, muy luego parten los procesos electorales que distorsionan estos acuerdos”.

Además, subrayó que “sería un gran error no avanzar en este camino, llevamos 40 años dividiéndonos por esta Constitución, que ya no es respetada en muchas materias y es importante dar certezas. Quienes fueron de la opción Rechazo y ganaron, no deben atribuirse el triunfo cultural de paliza que se atribuyó el Apruebo”.

Ossa recalcó sobre este proceso que “Chile Vamos debe perseverar en el camino constitucional y no tiene por qué acoger una fórmula que fracasó. La inmensa mayoría quiere un nuevo proceso constitucional, lo considera relevante para la estabilidad del país, prefiere un organismo colectivo y discrepa de la forma en que debe componerse”.

Finalmente, se refirió a la posición del Partido Comunista. “Ojalá se sumen, pero nunca cuento con ellos. El PC es siempre oportunista, se sumó al Apruebo, cuando las cosas fueron hechas a su pinta, y ahí el FA tiene una responsabilidad gigantesca”, sentenció.