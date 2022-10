Durante la mañana de este sábado, el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, informó a través de redes sociales su decisión de renunciar a Comunes, partido en el que militaba y que forma parte del Frente Amplio.

En los argumentos sustanciales, la autoridad regional adujo una contraposición entre el trabajo territorial y los lineamientos del colectivo al que pertenecía: “En los caminos, barrios y sectores he aprendido mucho, he conocido mucho y a muchos, pero por sobre todo he descubierto en todos, un amor inmenso por Tarapacá. Esto es lo más potente que he recibido en este último tiempo y es lo que me ha llevado a entender que el pertenecer a un partido político y a una coalición, hace que, muchas veces, el proyecto que queremos desarrollar sea mezquinamente reducido a opiniones o parecer coyunturales que nos alejan de los grandes principios y planes que componen nuestro programa de trabajo”.

Luego de agradecer a Comunes y al FA, aseguró que su renuncia responde a “concentrarme en construir con todos quienes se sientan llamados a participar, un proyecto de gestión que iniciamos en el Tamarugal y al que le dimos cuerpo cuando construimos Gana Tarapacá”.

Comprometiendo una apertura a su “gestión al conjunto de las organizaciones regionales” sin abandonar ningún espacio, Carvajal reiteró su “apoyo y compromiso con el Presidente Gabriel Boric y con los cambios propuestos en el programa de gobierno”.

Puedes revisar el comunicado íntegro a continuación. En Instagram, escribió: “Hoy, mi atención y preocupación es Tarapacá, y el gran desafío que tenemos en nuestro plan de gobierno, como gobernador independiente”.