PC tilda de “chantaje inaceptable” decisión de la DC de no respaldar a Karol Cariola en la presidencia de la Cámara Baja

A través de un comunicado, el Partido Comunista lamentó la decisión de la Democracia Cristiana (DC) respecto a no apoyar el acuerdo político entre partidos por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por ende, no respaldar a la parlamentaria de la colectividad, Karol Cariola.

“Lamentamos que las cosas se den así“, señalaron desde el partido, agregando que esto”aparece como un chantaje inaceptable al Partido Comunista, en que no solo se nos responsabiliza de una querella contra Sergio Micco, presentada por una organización de DD.HH. y de familiares de víctimas de la represión, de manera autónoma, y de la cual ni siquiera hemos participado, sino que además debíamos obligatoriamente pronunciarnos contra la querella y su contenido“.

“Como comunistas entendemos esto como el retorno de atávicos vetos políticos a nuestro Partido y sus militantes; vetos que no son sanos ni democráticos”, afirmaron.

Por lo anterior, el PC indicó que “no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro Partido, o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra empeñada”.

“Como Partido sentimos la responsabilidad, y actuaremos en consecuencia, de posibilitar el diálogo para construir acuerdos entre las fuerzas políticas democráticas que actúen con honestidad, pero sin anteponer vetos ni chantajes”, añadieron.

Finalmente, hicieron un llamado a las fuerzas políticas “afines a las transformaciones que Chile necesita y que respeten la democracia en su diversidad” a “confluir en una mayoría que nos permita dar conducción a la Cámara de Diputados y Diputadas, para contribuir con el gobierno del Presidente Gabriel Boric a resolver las urgencias de las personas en nuestro país”.