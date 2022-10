La diputada Karol Cariola se refirió recientemente a las polémicas relacionadas a la discusión sobre acuerdo administrativo que la pondría como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados el 7 de noviembre. Esto luego de que congresistas de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente, pongan en duda sus votos y su apoyo para que esto ocurra.

“Hay un acuerdo administrativo entre las distintas fuerzas políticas que hoy día componen la Cámara de Diputados y Diputadas. Ese acuerdo está vigente desde el 11 de marzo de este año. Eso permitió que Raúl Soto, Claudia Mix y el diputado Sepúlveda, hayan llegado a la testera de la cámara y todas las presidencias de las comisiones”, explicó la diputada de entrada.

Luego, la militante del Partido Comunista, agregó: “Eso se tiene que seguir desarrollando, a propósito de un acuerdo que se supone dura cuatro años. Y donde distintas fuerzas políticas estamos involucradas“.

Hay conversaciones que están en curso

Más adelante se refirió a la posibilidad de que un conglomerado se reste del acuerdo administrativo.

“Si alguna fuerza política toma la decisión de no concurrir al acuerdo administrativo de la Cámara, de no ser parte de este acuerdo administrativo. Bueno, eso significa, por tanto, que esa fuerza política no va a solo concurrir con los votos para la mesa de la Cámara, sino que también significa que no van a poder participar de los cupos, comisiones, que se habían acordado inicialmente”, comentó Karol Cariola.

Tras ello, en la misma línea, añadió: “De eso se trata el acuerdo administrativo. Y en este momento hay conversaciones que están en curso por parte de las distintas fuerzas, y particularmente, de los jefes de comités. Eso se están cursando. Hay conversaciones que todavía se están dando en relación con este punto”.

“Y nosotros esperamos que de aquí al 7 de noviembre, que es cuando se sabrá la votación, finalmente se reafirme o se deseche, tal como cada una de las fuerzas lo defina, el acuerdo administrativo“, complementó después.

El caso de Sergio Micco

Posteriormente, la diputada del Partido Comunista habló del caso de Sergio Micco. Y también sobre los dichos que dan a entender que congresistas de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente no la apoyarían para ser presidenta de la Cámara, a causa de la controversia relacionada al exdirector del INDH.

“El Partido Comunista no es quien interpuso una querella contra Sergio Micco. Y creo que eso es importante aclararlo. Hay una organización de Derechos Humanos y varias organizaciones de Derechos Humanos, que llevaron adelante de manera autónoma ese requerimiento“, aseguró la congresista del PC.

“Hoy día hay un requerimiento, esa es la decisión de organizaciones. No tiene nada que ver con el Partido Comunista y eso creo que el partido ya lo ha aclarado“, reiteró después.

Sobre la importancia del acuerdo

Enseguida, Karol Cariola fue consultada acerca de la importancia de este acuerdo administrativo para la ciudadanía.

“La Cámara de Diputados y Diputadas, también el Senado, son muy instituciones importantes para el país. Es donde se legisla, donde se votan las leyes, donde se define la agenda legislativa. Y por supuesto, que para nosotros, desde el oficialismo, es importante poder contribuir al cumplimiento de la agenda, de las prioridades que el gobierno nos ha puesto“, afirmó.

Y luego, prosiguió con su argumentación. “El gobierno nos ha puesto prioridades en materia de seguridad, en relación a temas sociales, en materia de pensiones y relación al tema de salud. Apropósito de que viene la reforma de salud, la reforma tributaria. Que son algunos temas que buscan mejorar la vida de las personas y ahí está nuestro foco fundamental”, declaró.

Después, comentó que “la importancia de poder cumplir el acuerdo administrativo tiene varias aristas. Cumplir la palabra empeñado por parte de las fuerzas políticas. Y también, por supuesto, el también poder desarrollar una agenda legislativa en coherencia con lo que le hemos comprometido al país”.

Finalmente, hizo su conclusión al respecto. “Acá esto no tiene que ver con individualidades, ni con personas en particular. Sino que más bien, tiene que ver fundamentalmente con un acuerdo administrativo, que involucra, lo vuelvo a decir, a distintas fuerzas políticas”, cerró.