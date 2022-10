Durante esta jornada, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, anunció su salida de la presidencia de la Cámara Baja.

El parlamentario asumió en el cargo el pasado 11 de marzo, y a casi ocho meses de ser el Presidente de la Corporación, dejará el puesto, según el acuerdo suscrito por la mayoría de los partidos.

Este establece que la presidencia será asumida por un parlamentario de cada partido cada ocho meses, siendo la diputada Karol Cariola quien debiera seguir como presidente de la Cámara.

No obstante, este acuerdo ha estado en tela de juicio en los últimos días, puesto que desde el Partido de la Gente se encuentran en reflexión, mientras que desde la Democracia Cristiana condicionaron su apoyo a la parlamentaria comunista, afirmando que no respetarán el acuerdo si es que no se retira la querella contra Sergio Micco.

Desde la oposición no descartan acercamientos con el Partido de la Gente, ante el creciente distanciamiento a la candidatura de la diputada comunista Karol Cariola. En conversación con ADN Hoy, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) sostuvo que la figura de Cariola “genera tensión dentro de la militancia“.

No obstante, desde el PS aseguraron que están los votos suficientes para que Cariola asuma como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sobre esta polémica, Raúl Soto aseguró en conversación con T13 que “yo espero que sean capaces de conversar, transparentar las diferencias. He dicho que esta conversación no está radicada en la actual mesa que dura hasta el 7 de noviembre, sino que en las jefaturas de las bancadas. Yo espero que no demos un triste espectáculo al país“.