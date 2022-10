Daniel Jadue responde críticas del PS: “El Socialismo Democrático perdió en primarias con el peor resultado de su historia”

Estos últimos días el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha estado en el ojo de la polémica, debido a las variadas críticas que ha realizado contra el Gobierno, del cual su partido, el Partido Comunista es parte, por medio de la coalición Apruebo Dignidad.

Es más, la bancada de diputados del Partido Socialista, que es parte del otro conglomerado oficialista, Socialismo Democrático, aseguró que jefe comunal es “el líder de la oposición” , esto, tras las declaraciones realizadas por Jadue al Ejecutivo por la acción policial en el aniversario del estallido social.

“A tres años, la represión sigue intacta. Impresentable e incomprensible. Finalmente, nada ha cambiado ¿Cómo se explica, ministra Carolina Tohá, que usen las mismas prácticas de Piñera?”, señaló el alcalde el pasado 19 de octubre.

¿Qué dijo el alcalde?

En esa línea, este viernes, en conversación con CNN Chile, Daniel Jadue se volvió a referir a este punto y dijo: “Lo que se hizo (por parte del Gobierno) fue tratar de copar un espacio que la ciudadanía ocupa para manifestaciones pacíficas y se dejó que los delincuentes actuaran de manera impune, incluso en ocasiones tan dramáticas como Puente Alto: Carabineros estaba cuidando el supermercado y se retiraron justo antes de que lo saquearan”.

“Nosotros queremos una policía que persiga la delincuencia, no que trate de evitar las manifestaciones“, agregó.

De ese modo, el jefe comunal agregó: “Vimos imágenes Carabineros saliendo del Metro quemándose sin manifestaciones ahí, y hasta el día de hoy, esas investigaciones no avanzan”.

“Carabineros no ha colaborado en nada con las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos y, por lo tanto, tienen un problema de credibilidad”, añadió el militante del PC.

La respuesta a las críticas

Respecto a las críticas que ha recibido por los otros partidos oficialistas tras sus dichos sobre el Gobierno, Daniel Jadue afirmó: “Le pediría a la Concertación que trate de elevar el nivel. Yo estoy discutiendo de política, no he hecho duras críticas, he aplaudido varias cosas del Gobierno”.

“Yo soy parte de este Gobierno, las críticas que hago son a los cambios de relato que provienen del sector de la Concertación, de estos líderes que gobernador 30 años y que fracasaron en la última elección. El Socialismo Democrático perdió en primarias con el peor resultado de su historia“, complementó el jefe comunal.

En tanto, el alcalde de Recoleta respondió a una posible salida del PC, hecho que descartó tajantemente. “Varios de los que están esperando que me salga de mi partido, se van a morir mucho antes de que yo siquiera piense en hacer eso“, dijo.

“Yo me siento más cerca que nunca de mi partido, además, me siento representando la línea de mi partido. Estoy muy tranquilo y a gusto en el que es mi partido hace 29 años, el próximo año cumplo 30 años en la militancia”, cerró Daniel Jadue.