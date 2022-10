Fabiola Campillai emplaza a Piñera: “Tenemos un hombre que está en libertad (…) que declaró la guerra a su propio pueblo y hoy no hay Justicia”

Este martes, a tres años del 18 de octubre de 2019, la senadora Fabiola Campillai se refirió al proyecto de ley de amnistía para los llamados “presos políticos” del estallido social e hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric al respecto.

“En un comienzo puede tener la esperanza de que este proyecto de ley de amnistía pudiese sacar a nuestro presos políticos, pero al corto caminar me di cuenta de que no estaban los votos para ello, que se había modificado de tal manera este proyecto, que no sacaba a nadie de las cárceles”, afirmó la parlamentaria en un punto de prensa desde el Congreso.

Bajo ese contexto, la senadora Campillai señaló: “Hoy hago el llamado al Presidente de la República a buscar otro camino, por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso para terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”.

“Nuestros jóvenes no son delincuentes, son trabajadores, son estudiantes, son dueñas de casa, son mujeres y hombres esforzados, que un día quisieron luchar por todos nuestros derechos sociales y fueron reprimidos”, agregó.

“No ha habido justicia”

En esa línea, la congresista detalló que a la fecha existen más de 10.800 denuncias, “de las cuales solo el 0.01% han tenido una solución, han tenido justicia”.

“Quiero reiterar el llamado hacia el Presidente, creo que hoy no ha habido justicia con todos nuestros compañeros, con todas las víctimas de violencia a los derechos humanos”, indicó.

Un emplazamiento al expresidente

En tanto, la senadora aprovechó la instancia y emplazó al expresidente Sebastián Piñera y dijo: “Tenemos a un hombre que aún está en libertad, que fue culpable, al igual que todos los que dispararon en contra del pueblo”.

“Le declaró la guerra a su propio pueblo y hoy no hay justicia y para que haya justicia no debe haber impunidad y para que tengamos garantía de no repetición, tenemos que hacer justicia”, cerró Fabiola Campillai.

Recordemos que el 21 de octubre del 2019, el entonces mandatario se dirigió al país, tras escuchar un informe del general Guillermo Paiva, quien fuera director de Inteligencia del Ejército, sobre los actos de violencia y dijo: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.