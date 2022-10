Diputado Oyarzo (PDG) y proceso constitucional: “He visto que los presidentes de Cámaras no se han cerrado a un Plebiscito de Entrada”

El pasado martes, diversas fuerzas políticas crearon la “coordinadora parlamentaria por una propuesta democrática de cambio constitucional“, una mesa paralela compuesta por parlamentarios del Partido Republicano, Partido de la Gente, Democracia Cristiana, Amarillos por Chile y algunos miembros independientes de la bancada de Renovación Nacional, con el cual buscan acercar posiciones sobre el proceso constituyente.

La creación de esta coordinadora se da luego de las críticas del diputado Rubén Oyarzo (PDG), quien acusó al oficialismo y a Chile Vamos de pretender “secuestrar” el debate en torno a una nueva Constitución.

Sobre este tema se refirió el propio Oyarzo, quien en conversación con ADN Hoy sostuvo que “siempre se habló de que queremos una constitución para todas y todos los chilenos, y la idea es que no haya exclusión de nadie“.

Asimismo, el diputado reiteró que estas “reuniones entre el oficialismo y Chile Vamos, con propuestas de ellos, sin esperar nuestra propuesta, es un secuestro del proceso constituyente“, señaló.

“Nosotros, como Partido de la Gente, queremos que se escuche a todas las personas, y que no haya exclusión o se sienten en cuatro paredes a analizar solo dos propuestas”, agregó.

Esto, según Oyarzo, fue parte de los argumentos para crear la mesa paralela de diálogo entre otros partidos políticos. “Se arma esta mesa paralela porque faltan agrupaciones civiles, independientes, y faltaban propuestas como la del PDG”, indicó.

“Nosotros queremos una nueva Constitución, pero queremos hacerlo bien“, declaró el diputado del PDG.

Propuesta del Partido de la Gente

Este miércoles, la colectividad presentará su propuesta sobre el proceso constituyente. Al respecto, Rubén Oyarzo expresó que “la base de la propuesta que presentaremos hoy apunta a un Plebiscito de Entrada con voto obligatorio“.

A pesar de que se ha apelado a no realizar un Plebiscito de Entrada, puesto que ya se decidió en el año 2020 que Chile quería una nueva Constitución, el parlamentario declaró que “he visto que los presidentes de Cámaras, Raúl Soto y Álvaro Elizalde, no se han cerrado a un Plebiscito de Entrada“.

“Lo que sí hemos visto es que hay mucho apuro con cerrar este tema. Yo creo que no hay que apurarnos, tenemos que hacer un proceso limpio y participativo”, cerró.