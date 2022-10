Senador Coloma (UDI) y proceso constitucional: “Lo que no puede haber es un proceso igual al anterior, y para eso no estamos disponibles”

El pasado lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó en la sede del Congreso en Santiago el estado de la Hacienda Pública, dando inicio así al debate en torno al proyecto de ley de Presupuesto 2023.

En la instancia, el secretario de Estado afirmó que este año las finanzas públicas cerrarán con un superávit efectivo de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), después de casi una década en terreno negativo.

Sobre esto y el proceso de diálogo respecto al Presupuesto 2023 se refirió el senador UDI y presidente de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “el presupuesto que se acuerde será importante para generar reactivación, principalmente en los empleos“.

“El ministro dijo cosas relevantes, como que tendremos un año 2023 difícil. Los indicadores muestran que si bien el fisco tuvo un buen resultado este año, básicamente porque como hubo una inflación muy alta, los impuestos que se recaudaron fueron mayores y los gastos se mantuvieron”, agregó.

Sobre el Presupuesto 2023 como tal, el senador Coloma manifestó que “el énfasis del presupuesto está en la PGU, algo que me parece muy importante“.

No obstante, el parlamentario sostuvo que “hay cosas que no conocemos del contenido mismo, por ejemplo, cuando se habla de incrementar la inversión en regiones, no sabemos si lo hacemos aumentando el número de personas o aumentando los recursos disponibles para inversión”.

Independiente a esto, el presidente de la comisión de Hacienda declaró que “el aumento del gasto en un 4,2% me parece razonable, y según los anuncios, hay una línea de prioridades que coincide con lo que nosotros habíamos planteado. Ahora lo que importa es ver cómo se traduce, y eso lo estaremos viendo a contar de hoy, con el inicio de los trabajos en las subcomisiones”.

Proceso constituyente

Por otro lado, el senador UDI se refirió a las conversaciones respecto al proceso constituyente y a los denominados “bordes” presentados por el oficialismo.

Sobre esto, Juan Antonio Coloma declaró que “si esa es la crítica, tendremos un problema, porque ese es el mérito del escenario que hay que dibujar”.

El parlamentario fue tajante al asegurar que en este proceso constituyente “no podemos repetir un proceso fallido, porque yo comparto que debe haber un nuevo texto que nos una”.

“Lo que no puede haber es un proceso igual al anterior, y para eso no estamos disponibles“, cerró.