Republicanos se desmarcan de Pancho Malo tras emplazamiento: “Ninguno de nosotros ha trabajado con él”

Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, ha vuelto a la palestra pública debido a las presiones y “aprietes” realizados a diversos políticos de derecha. Hace unos días protagonizó una tensa situación con el presidente de la UDI, Javier Macaya, y posteriormente repitió la acción, esta vez contra María José Hofmann y Gonzalo Müller.

El repudio a estos hechos fue transversal, donde incluso el excandidato presidencial José Antonio Kast criticó el actuar del denominado “Team Patriota”. Esto no cayó nada bien en Muñoz, quien increpó al exlíder republicano, afirmando que trabajaron “gratis” para su campaña.

Sobre esto se refirió la diputada y jefa de bancada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, quien en conversación con Tele 13 Radio, aclaró que “ninguno de nosotros ha trabajado con él. Naturalmente que es una persona que participa activamente en la calle y por ende es común verlo. Cuando fui a la reunión en el ex Congreso Nacional (…) estaba afuera, entonces naturalmente uno lo ve constantemente, pero ninguno de nosotros ha trabajado con él”.

“Las fotos que se han visto… hay muchas personas que tenemos muchas fotos con muchas personas (…) No hay ningún vínculo laboral ni actual ni pasado tampoco“, agregó la parlamentaria.

Presiones contra Macaya

Por otro lado, Barchiesi se refirió al “apriete” sufrido por el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmando que “en este caso el senador probablemente se sintió bastante incómodo y por lo mismo yo tiendo a respetar, por muchas diferencias que pueda tener con él, la situación que él vivió (…) Son acciones que la idea es que podamos ir superando como país y creo que el desafío que tenemos ahora es de volver a unirnos y no seguir polarizándonos”.

“Yo creo que no está bien, que es algo que hay que evitar de todas maneras… eso… es que yo no estaba ahí, entonces, me pasa que siento que no tengo que hablar en base a las posverdades”, agregó.

“Respeto mucho la opinión de la persona que lo vivió, si a mí me hubiese pasado, probablemente estaría muy molesta y.. o sea… ofuscada con la situación, pero… pero eso. La funa no corresponde en ningún caso“, cerró la diputada Chiara Barchiesi.