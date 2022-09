Jorge Baradit: “Nunca más vamos a poder decir que la Constitución de Pinochet es ilegítima, si fue de alguna manera ratificada por el 62% del país”

Este lunes, a poco más de una semana para que se cumpla un mes del Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre, Ciudadano ADN conversó con el escritor y ex constituyente Jorge Baradit, quien entregó detalles de su nuevo libro: “La Constituyente: historia secreta de Chile”.

“Este es un libro de reflexión y no de cahuines, ese lo escribió otra convencional (…) Carol Bown”, indicó el autor, en referencia a las críticas que ha recibido por esta nueva publicación.

Un resultado desolador

En esa línea, el escritor analizó el contundente triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo al borrador de nueva Constitución emanado de la Convención Constitucional y afirmó que la “desolación” es el sentimiento que el resultado.

“Yo creo que esta es la peor derrota del bloque progresista en la historia de Chile, porque siempre han estado bloqueadas por las fuerzas conservadores, por la élite, que tiene el sartén por el mango desde la independencia. Esta es la primera vez que sufrimos una derrota tan grande, inapelable, usando una herramienta totalmente democrática”, agregó el ex convencional.

De ese modo, Jorge Baradit expuso: “Si bien este plebiscito fue absolutamente legal, puede ser cuestionado, porque qué hay de una democracia en una alternativa que puede ser introducida, distribuida y propagada por una máquina bestial multi-mega millonaria, mientras su contraparte no, ahí hay algo que revisar para experiencias futuras”.

“Hubo una campaña, a nosotros nos insultaban casi diariamente, pero no salía en la prensa (…) Nos insultaron con epítetos de fuerte calibre, nos agredieron, fueron racistas, fueron misóginos, fueron machistas”, complementó el escritor.

Una autocrítica

Pero ojo, ya que para Baradit lo anterior no es una excusa para no hacer una autocrítica en lo que falló el Apruebo, en ese sentido, afirmó que la principal reflexión “es que el trabajo nos distanció de las personas”.

“Cuando dijimos vamos a salir a terreno, lo que hicimos fue ir a espacios protegidos, porque va la gente que está interesada, pero todo el resto que se sumó con el voto obligatorio nunca participó, nunca se informó y no tuvimos herramientas para medir esos termómetros”, añadió.

Asimismo, el autor continuó: “Si hay un error que cometimos desde el Apruebo es pensar que la campaña empezaba el 4 de julio del 2022, pero empezó el 4 de julio del 2021. El hashtag #RechazoDeSalida se instaló el día de la inauguración de la Convención”.

Una reflexión al voto obligatorio

“Pero también hay que decir algo, es bien raro que el universo que eligió a los convencionales fue voluntario y después que el resultado de eso sea evaluado por otras personas”, sumó el autor.

Bajo ese contexto, Jorge Baradit afirmó: “Es bueno el voto obligatorio, pero debió serlo en la entrada y en la salida, o voluntario en la entrada o salida, porque hubo un grupo de personas que votó la idea de los convencionales y el resultado de eso fue evaluado por otros, no por los mismos”.

“Nunca pensamos que el general de la gente iba a tener tanta resistencia ciertas ideas que nos parece de perogrullo, por ejemplo, la plurinacionalidad (…) nos dimos cuenta tarde, en terreno, que las personas en nuestro país, producto de la falta de educación cívica, con suerte distinguen entre Estado, nación, república y gobierno”.

“Estoy culpando a Sebastián Piñera derechamente”

Es más, sobre este punto el ex convencional aseveró: “Sebastián Piñera tuvo más de un año para preparar al pueblo de Chile en al menos que es la Constitución, que era un artículo, que es una propuesta, que era el mandato constitucional en el acuerdo de noviembre del 2019 y él no movió ni un dedo”.

“Si la gente lo hubiera tenido más claro y no estoy culpando a la gente, estoy culpando a Sebastián Piñera derechamente, si él hubiera preparado al país para una discusión constituyente, muchas de las tergiversaciones, de las mentiras no hubieran pasado”.

Respecto a lo anterior, el escritor ejemplificó: “Nos fuimos a hacer campaña al sur, con mi auto, mi bencina, pueblito tras pueblito, nos consiguieron unos pasajes en avioneta para ir a la Carretera Austral y llegamos a ese último punto y nos dicen ‘oye, pero nos van a quitar las casas, los ahorros y nos recitaron el rosario completo”.

“El pull de mentiras del Rechazo va a ser una caso de estudio mundial, muy atingente, sobre todo considerando el advenimiento de la ultraderecha en el mundo. Hoy la democracia está en peligro con el manejo de redes sociales, de información falsa y con la pérdida del temor a mentir”, apuntó el autor de “La Constituyente: historia secreta de Chile”.

En miras al proceso constitucional 2.0

En miras al nuevo proceso constitucional tras el triunfo del Rechazo, Jorge Baradit expresó: “Yo creo que no va a haber un proceso como el que tuvimos: electo 100%, con todos respetados, sin ningún borde, completamente abierto, con las ideas de las personas sobre la mesa”.

“La derecha está diciendo no toquen el agua, que siga privatizada, que no toquen las AFPs, las isapres, en el fondo quieren hace reformas y no una nueva Constitución y con la maquinaria que tienen yo creo que van a ganar y que la gente va a quedar feliz y en la cabeza de muchos chilenos va a quedar que salvaron Chile”, apuntó el ex convencional.

De esa forma, el escritor reiteró lo dicho anteriormente y declaró: “Lo que vamos a tener es un proceso de reformas de la Constitución del 80 y eso es bien dramático, porque la gente que votó Rechazo legitima la Constitución de Pinochet. Nunca más vamos a poder decir que la Constitución de Pinochet es ilegítima, si fue de alguna manera ratificada por el 62% del país“.