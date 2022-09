Carolina Leitao estaba por el Apruebo. A rasgos generales, le gustaba el texto propuesto por la Convención Constitucional y le parecía que había cosas que “arreglar” o “corregir”.

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalicades (AChM) escuchaba, en esos años de escritura a 154 pares de manos, lo que le preocupaba a la ciudadanía cuando recorría las calles de Peñalolén, la comuna que dirige:

“Los efectos del estallido social lo veíamos y lo vivíamos en los territorios: la destrucción, la violencia, la rabia y la canalización de mucha gente que quiso decir: ‘No a través de la violencia, pero sí quiero cambios’ (…) Eso nosotros lo vivíamos en el territorio y, por lo tanto, era imposible no hacerse cargo de ello y generar una propuesta de canalizar lo que se vivía en la calle para llevarlo en la institucionalidad”, dijo la mañana de este miércoles en ADN Hoy.

A propósito de eso es que la AChM propone una participación activa en el nuevo proceso constitucional.

Para ello, y como insumo, repasó, por cierto, el texto de la Convención, pero también el propuesto por la expresidenta Michelle Bachelet, además de todos los cabildos convocados por los propios ciudadanos.

Así, dijo, “más que nuevas iniciativas, porque hay hartas, porque en este proceso constitucional y en el anterior, impulsado por la Presidenta Bachelet, tienen bastantes insumos respecto de lo que la ciudadanía quiere, yo más bien pensaría en un proceso donde vayamos validando que la gente está de acuerdo con esas propuestas o en contra”. Y si bien el mecanismo para lograrlo no está claro aún, “lo que no queremos que pase es que nos digan que miremos desde el balcón. En las conversaciones con los vecinos nos dábamos cuenta de los temas más polémicos, o de en cuáles no había acuerdos y uno lo hacía llegar de manera más informal, inorgánica”.

Hubo también una consulta ciudadana promovida por la misma Asociación en la que “participó mucha más gente que la que había particiado en las elecciones municipales”, según Leitao. Con todos los ingredientes, el diagnóstico desde el mundo de las municipalidades es que “es necesario retomar el proceso constituyente ya. Transversalmente, queremos acelerar el proceso además. Pero además hay un componente adicional: lo que decimos a quienes vayan a tomar el acuerdo es que, en esta oportuinidad, no nos dejen fuera. Es decir, que los municipios, los territorios, los barrios sean parte del proceso de manera activa; que quede explícito en el acuerdo, para que no haya dudas ni nadie vaya a cuestionar nuestra capacidad de convocar a los ciudadanos; y lo otro, es poder, quizás, entendiendo que tiene que ser un proceso más rápido, quizás hacer validaciones intermedias para que termine bien. Porque o si no podemos igual terminar con un texto que no vamos a saber hasta el final si a la ciudadanía le gusta o no le gusta”.

Una redefinición de descentralización: no hacia las regiones, sino hacia las calles, al mundo local, y quizás con validaciones intermedias, tomando en cuenta siempre lo que pasó en el proceso anterior: “Que es un texto tan complejo, lleva tantos temas y se proponen tantos cambios de una sola vez, que le preguntas a una persona por qué votó rechazo y te dirá por a, b o c motivo. No es uno solo en particular. Entonces habría que buscar dónde hay acuerdos amplios, dónde está lo más polémico. La idea es ayudar a que el proceso termine bien”.

En la arista política, la edil de Peñalolén cree que hay un error en atribuirse el resultado del Rechazo: “Aquí no ganó la derecha; aquí perdió la Convención. Hay dos lecturas que uno podría hacer: una, es rechazar el texto y otra es rechazar el proceso constitucional. A la gente claramente no le gustó (el proceso): estuvo lleno de estridencia, de soberbia, de maximalismo. Los que estuvimos por el Apruebo sabíamos que había cosas que modificar porque no quedaron bien, pero sabíamos también que el riesgo que corríamos era que algunos comenzaran a echarse para atrás y decir que no necesitábamos cambios. No puede ser un país que de un día para otro quiere muchos cambios y al otro no. Como el texto constitucional es uno solo y no se puede votar por parte, la gente dijo que en su conjunto, no la representaba. No creo que la gente no quiera una Constitución hecha en democracia y que legitime el sistema político. Porque esta constitución no representa la paridad, la diversidad, la inclusión”.