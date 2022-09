“Una falsedad completa”: Lucía Dammert desmiente que salida de La Moneda se deba a investigación del FBI

La tarde de este jueves, luego que se diera a conocer su renuncia al cargo de jefa de asesores del Segundo Piso en La Moneda, Lucía Dammert salió a desmentir que su salida del Gobierno se deba a una actual investigación que mantiene el FBI en los Estados Unidos.

Esto, luego que el medio digital Interferencia afirmará que la ahora exintegrante del Ejecutivo se encontraba citada a declarar en el caso de Genaro García Luna, ex secretario de la Gobernación de México durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) y que fue detenido a mediados de 2019 por haber colaborado activamente con el cártel de Sinaloa.

¿Qué dijo la ex asesora?

Por medio de un comunicado, la socióloga y cientista política desmintió lo expuesto por el medio citado y manifestó: “Durante tres décadas de desarrollo profesional he trabajado en más de 20 países de América Latina como consultora de múltiples organismos internacionales que buscan mejorar la calidad de las políticas públicas”.

“Entre fines del 2007 e inicios del año 2008 fui parte de un equipo de consultores que trabajó para un organismo internacional analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México (…) pero jamás he asesorado personalmente al ex Secretario de Seguridad Pública de México, como lo asegura el medio digital”, se agrega en el documento.

En esa línea, Lucía Dammert señaló: “Desconozco la existencia del proceso legal e investigativo que se menciona en la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación”.

“Quisiera reiterar que desconozco cualquier llamada o aviso de alerta sobre el viaje y mi participación en el mismo. Jamás en mi carrera profesional he tenido un elemento que pudiera empañar mi desempeño o sembrar alguna duda al respecto. La irresponsabilidad que deja entrever este medio digital al instalar dudas respecto de mi total lealtad y profesionalismo en el trabajo con el Presidente Gabriel Boric resulta inaceptable”, complementó.

Una descartada relación con Salomón Lerner

Finalmente, la exintegrante del Gobierno se refirió a su relación con Salomón Lerner, el primer ministro de Ollanta Humala en Perú y dijo: “Solo puedo decir que es una falsedad completa. Es una forma poco decorosa y muy engañosa de reiterar un prejuicio xenófobo que en otras ocasiones la misma fuente ha destacado”.

“Lamento profundamente el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo me reservo el derecho a buscar apoyo legal”, cerró Lucía Dammert.