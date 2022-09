“Con dolor y esperanza”: Carlos Maldonado presenta su renuncia al Partido Radical

A través de un sentido mensaje en su cuenta de Twitter, Carlos Maldonado oficializó su renuncia al Partido Radical. El excandidato presidencial de la tienda fue blanco de críticas por adherir a la opción Rechazo del Plebiscito de Salida, siendo que la colectividad había acordado respaldar al Apruebo.

Recordemos que el PR había suspendido la militancia de Maldonado, quien también fue timonel del partido. Ahora, ratificó su salida.

“Hoy, con dolor y esperanza, he presentado mi renuncia al @PRadicalcl. La renuncia ante Servel, y carta con mis motivos, las he enviado a la Secretaría General del partido, y las dejo acá para conocimiento público. En este momento difícil, reitero mi afecto y compromiso con Chile“, expresó Maldonado.

Hoy, con dolor y esperanza, he presentado mi renuncia al @PRadicalcl La renuncia ante SERVEL, y carta con mis motivos, las he enviado a la Secretaría General del partido, y las dejo acá para conocimiento público. En este momento difícil, reitero mi afecto y compromiso con Chile pic.twitter.com/5R4Sz0pxvb — Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) September 12, 2022

La carta de Carlos Maldonado

En uno de los documentos adjuntos que se pueden ver en el tuit, Carlos Maldonado publicó una extensa carta sobre su renuncia al Partido Radical. “No ha sido fácil dar este paso, pero lo he meditado detenidamente y he llegado a la conclusión de su necesidad, para seguir siendo consecuente con los principios que animan mi acción política”, expresó.

Además, deslizó críticas contra la colectividad y La Moneda. “No soy partidario de esta permanencia acrítica, y sin incidencia real del Partido, en un Gobierno que, hasta ahora, ha mostrado una gestión deficiente, sin avances reales en el cumplimiento de su programa, y aún más lejos de responder a los principales y urgentes problemas que aquejan a la ciudadanía, en seguridad, economía, orden público, pensiones, salud, y educación, entre otros”.

En esa línea, Maldonado remarcó que “no me interpretó en absoluto, muy por el contrario, me violentó, el apoyo, insuficientemente debatido, y sin dejar espacio a la libertad de conciencia de los militantes que teníamos una convicción distinta, a un texto constitucional que afectaba principios que el radicalismo ha defendido durante toda su existencia”.

“Huelga, a estas alturas, señalar que ese texto constitucional, oficialmente apoyado por la institucionalidad partidaria, mereció un abrumador rechazo de la ciudadanía, sin que se haya escuchado, hasta ahora, una seria autocrítica al respecto“, remató el excandidato presidencial.

Finalmente, hizo énfasis en su independencia política. Ello, “con la expectativa de contribuir a la creación de un nuevo espacio político, que interprete de mejor manera, y ofrezca mejores respuestas, a una sociedad que tanto ha evolucionado y se ha complejizado en las últimas décadas, cuestión que tanto ha costado comprender y procesar a algunas estructuras partidarias tradicionales de la centroizquierda, mellando su capacidad de seguir siendo vanguardia responsable del avance político y social”.