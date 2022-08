Tras “performance” en Valparaíso: diputados RN realizan desagravio a la bandera chilena y entonan el himno en la Sala de la Cámara

Entonando el himno nacional y sosteniendo la bandera chilena, los diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) realizaron un acto de desagravio al principal emblema patrio al momento de iniciarse la sesión de este lunes en la Sala de la Cámara. Esto, tras la “performance” del grupo “Las Indetectables” en un acto de “Apruebo Transformar” en Valparaíso.

“La bancada de RN hoy está exponiendo la bandera de Chile por una razón muy simple. Porque el 4 (de septiembre) es un proceso donde tenemos que reencontrarnos, tenemos que sanar las heridas, dejar de lado las divisiones y odiosidades”, señaló posterior al acto el jefe de la bancada, Andrés Longton.

“La bandera de Chile no se puede manchar por ningún motivo, por ningún proceso eleccionario, por nadie porque es precisamente lo que nos identifica como país (…) si no valoramos eso vamos a llegar a un punto de no retorno respecto a las odiosidades. Lo qué pasó el sábado es impresentable desde donde se le mire”, agregó el parlamentario.

En esa línea, el diputado Longton llamó al Gobierno a dar señales contundentes y a querellarse por Ley de Seguridad del Estado, afirmando que “hay un delito específico cuando se le falta el respeto a nuestros símbolos patrios, todos tenemos el deber de proteger y este Gobierno no lo está haciendo. Se está querellando por un delito del Código Penal que tiene que ver con las buenas costumbres, que claramente se faltaron el día sábado, ante un hecho inédito desde el punto de vista de cómo se ejecutó y como no se previó”.

Un mensaje a la ministra del Interior

Dirigiéndose directamente a la ministra del Interior, Izkia Siches, Andrés Longton le pidió “que haga muy simple, que se querelle por un delito que le podrá gustar o no pero tiene la obligación de hacerlo porque está establecido en la ley. Si no lo hace vamos a normalizar el faltarle el respeto a nuestros símbolos patrios como lo hicieron los constituyentes al iniciar el proceso constitucional”.

Por su parte, la diputada Camila Flores lamentó que el Gobierno no haya querido utilizar una herramienta que solo a través del Ministerio del Interior se puede hacer, “que es invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado para solicitar la persecución por el delito de ultraje a la bandera que, desgraciadamente, creemos es fundamental perseguir a propósito de este pseudo acto cultural que ocurrió el sábado en la comuna de Valparaíso”.

A juicio de la parlamentaria, solo con presentar la querella el Gobierno ha demostrado que “no le interesa la defensa ni la protección de nuestro símbolos patrios, aún cuando ellos tienen necesariamente la obligación de que así sea, de darle protección. Ellos deciden no perseverar, no les interesa realmente porque la verdad nunca han amado a nuestra bandera como sí lo hace la enorme mayoría de los chilenos. Por eso lamentamos profundamente que el Gobierno se esté negando a un acto que sin lugar a dudas representaría a la mayoría, respetar y honrar a nuestra bandera”.