Polémica causaron los dichos de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, respecto de la autonomía de Carabineros. La secretaria de Estado aseguró en una entrevista con Canal 13 que la policía uniformada es “en la actualidad una entidad autónoma y lo que esperamos es avanzar en mayor poder civil”, cuestión que fue refutada por ex titulares de la misma cartera.

Así, los ex ministros del Interior de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, Rodrigo Delgado y Jorge Burgos respectivamente, comentaron a Emol las atribuciones que posee la institución policial y aquellas características que la hacen dependiente del Gobierno central.

“Se ha tomado demasiadas atribuciones”

“Es una declaración errónea“, comenzó el ex funcionario del Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos. “Carabineros no es autónomo, es una institución que no corresponde a ninguna de las características de la autonomía. Distinto es que alguien diga que ‘se ha tomado demasiadas atribuciones y parece autónomo’“, detalló.

“Los nombramientos en Carabineros todos dependen del Presidente de la República, son a través de decretos, no se autogenera su conducción, presupuestariamente depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (…) Una cosa es mejorar el control civil, pero declarar de parte de la ministra del Interior que actualmente es un organismo autónomo es simplemente una ignorancia“, criticó Burgos.

“Hay una confusión conceptual”

Por su parte, el ex titular de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, puntualizó que “Carabineros no es una institución autónoma por varios motivos, pero los más importantes tal vez es que depende del presupuesto de la nación, no tiene patrimonio propio, su alto mando puede ser designado o removido por la autoridad civil. Y lo más importante es que depende del Ministerio del Interior y se relaciona a través de la Subsecretaría Interior”.

“Otra cosa, y yo creo que hay una confusión conceptual tal vez en lo que la ministra quiso decir me imagino, que por ejemplo, la ley que promulgamos de modernización de las policías o el proyecto de ley del nuevo Ministerio de Seguridad, apuntan justamente a fortalecer ciertos planes estratégicos, donde efectivamente se pueda tener una relación que esté acorde a los nuevos tiempos en materia de sujeción a la autoridad civil”, agregó.

Y continuó: “Pero decir que es una entidad autónoma es un error conceptual que es complejo, porque lo está diciendo quien lidera la cartera de la que depende Carabineros”. “Más allá de las críticas políticas, lo que más se requiere en ese ministerio es capacidad de trabajar en equipo día a día por los temas más complejos de la ciudadanía y eso requiere estar 100% concentrado”, argumentó Delgado.

“Entonces cada error que se comete son varias horas y días que se pierden en el foco que deben tener, porque cada mini-crisis que provoca una declaración que no va en la línea o una mala interpretación o declaración que puede ser desafortunada como ésta [sobre Carabineros] genera titulares y dar explicaciones y se desvía el foco central de lo que la gente necesita” explicó la ex autoridad de Piñera.

Consultado sobre eso mismo y un diagnóstico a la gestión de Izkia Siches, Rodrigo Delgado comentó que el Presidente de la República “tendrá que evaluar a sus ministros en algún momento”.

Reforma a la institución

Respecto de una eventual reforma a Carabineros, Burgos mencionó que “me parece bien que hayan retomado el comité consultivo transversal, es una buena noticia. Aparentemente lo habían dejado sin efecto y a los pocos meses lo retoman, se perdió un tiempo, pero hay que aplaudir que lo hayan retomado y con gente muy valiosa. Pero la agenda requiere no solo compromisos, sino que la decisión de impulsarla“.

Asimismo, el ex ministro de la segunda gestión de Bachelet cuestionó que se encuentre detenido el proyecto que crea una nueva Agencia Nacional de Inteligencia y las modificaciones a la ley que penaliza delitos asociados al terrorismo.

Sobre el mismo tema, su análogo de la última administración de Piñera rememoró los inicios de la discusión en 2020: “Esperamos que ahora que se acaba de anunciar el nuevo esquema se mantengan algunos hitos importantes, por ejemplo, si bien es cierto que los nuevos criterios de ingreso a la institución sean necesarios de cambiar, yo no creo que sea el gran factor (…) sino que pasan por el tema de las remuneraciones, la legitimidad política y del uso de la fuerza que tiene que debatirse en esta nueva reforma“.

“Ella dice que el nuevo Ministerio de Seguridad fue una especie de promesa de campaña del Presidente Boric, es bueno que ella recuerde que nosotros dejamos presentado ese proyecto y es el resultado del proceso de reforma a Carabineros que debatimos durante varios meses“, emplazó Delgado.