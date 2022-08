Este jueves la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini respondió a las críticas que recibió de sus pares y desde Bomberos de Chile, tras sus declaraciones sobre el abuso que sufren las voluntarias al interior de la institución, durante la tramitación del proyecto que busca establecer para bomberos con 40 o más años de servicio activo, o que hayan obtenido una pensión de invalidez, una bonificación en su jubilación.

“Durante el año pasado la Fundación Yo te Creo, a través de un estudio que toma una muestra representativa de las bomberas voluntarias de Chile, informó que el 85% ha sufrido agresiones psicológicas, el 64% ha sufrido acoso sexual en la institución, y el 10% violencia física”, expuso en el hemiciclo la parlametaria.

Tras esto, el Partido Republicano anunció que enviará a Maite Orsini a la comisión de Ética. Asimismo, desde Bomberos de Chile señalaron que “dichas aseveraciones muestran sesgos y desconocimiento absoluto respecto a las políticas de equidad de género aplicadas por la institución”.

¿Qué respondió la diputada?

Bajo este contexto, mediante un punto de prensa desde el Congreso, Maite Orsini expuso: “Llama la atención, profundamente, que los diputados se escandalicen cuando uno habla de que bomberas voluntarias que a lo largo del país han sido víctimas de este tipo de violencia y no se escandalicen porque hay mujeres que están siendo violentadas de manera impune dentro de la institución”.

“Quiero ser clara, yo respeto y valoro profundamente el trabajo que cientos, miles de voluntarios a lo largo del país hacen entregando su vida por Chile, pero es por ellos que es importante avanzar en modernizar una institución que se ha quedado con una reglamentación que responde más bien al siglo pasado, que al siglo XXI”, agregó la parlamentaria de RD.

De ese modo, Orsini señaló: “Ya no tengo miedo, y quiero ser muy clara, no tengo miedo de decir que esta institución requiere modernizarse, requiere aumentar los índices de transparencia activa, requiere que sus procesos disciplinarios se ajusten al debido proceso y requiere subir sus estándares en materia de protección de violencia de género ¿Es mucho pedir? ¿Estoy haciendo algo descabellado? No lo creo”.