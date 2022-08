Este viernes, durante su participación en el conversatorio “Momento Constitucional: ¿Qué necesita Chile?”, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), la senadora de la DC, Ximena Rincón afirmó que de aprobarse la nueva Constitución, “vamos a pasar del veto de la derecha a la izquierda, a un veto de la izquierda a la derecha”.

En la instancia, además de la congresista, participaron el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), el senador Juan Ignacio Latorre (RD), el exlegislador Felipe Harboe y el timonel de la UDI, Javier Macaya.

¿Qué dijo Rincón?

“El 5 de septiembre el país sigue, y si no somos capaces de entender que el país necesita derechos sociales, pero que también necesita generar certezas para cumplir con esos derechos, vamos a estar en un problema más grave que el que tuvimos en octubre del 2019”, comenzó su intervención la parlamentaria.

En esa línea, la legisladora expuso que la política nacional necesita “recuperar esa capacidad de acuerdo, de trabajar juntos (…) tenemos que terminar la cultura de la cancelación, de la funa. Necesitamos generar certezas para poder establecer un incremento que nos permita dar respuesta a la demanda de la sociedad para poder distribuir los beneficios de manera equitativa”.

Bajo ese escenario, Ximena Rincón expresó: “Nos encontramos en trincheras, en la de los buenos y malos, dependiendo de cómo se mire, en las trincheras de los que tienen la razón o están equivocados y eso habla de un primer gran problema, no estamos logrando cumplir una expectativa del país, que es que nos pongamos de acuerdo”.

“Si hay algo y lo dijo el Presidente de la República el otro día, si hay algo que nos ha perseguido y penado en el texto constitucional actual, es el veto de la derecha a la izquierda y nosotros estamos pasando al veto de la izquierda a la derecha, porque el texto que se propone dice que para una reforma constitucional se tiene que lograr con 2/3 de los votos, lo mismo que se ha criticado por años, y que hoy estamos, gracias a un acuerdo transversal, bajándolo a 4/7”.

La reflexión de Álvaro Elizalde

Tocando una tecla similar, pero desde una perspectiva diferente, el senador Álvaro Elizalde expuso: “Cualquiera sea el resultado (el 4 de septiembre), al día siguiente tenemos que seguir dialogando y conversando para ver cómo avanzamos en la construcción de un Chile con mejor calidad de vida para todos y todas.”

“Necesitamos un nuevo pacto social, sanar heridas y restablecer confianzas (…) Tengo una posición clara para el 4 de septiembre, pero la historia no termina ahí, más bien es un punto de partida para lo que viene después”, agregó.

De ese modo, el presidente del Senado reflexionó sobre la actual situación país, apuntando al importante cambio que han hecho las redes sociales en la política.

“Esto se ha traducido en un cambio cultural sustantivo que ha afectado a gran parte de las democracias occidentales, que ha sido un caldo de cultivo para liderazgos populistas de extrema izquierda y derecha, que no creen en un principio básico de la democracia: que la democracia y los derechos van de la mano”, expuso el senador del PS.

Bajo esa arista, Elizalde apuntó: “La diferencias entre los neofascistas y los fascistas es que los fascistas despreciaban la democracia en su totalidad, no creían siquiera en las elecciones. Los neofascistas creen en las elecciones, que muchas veces ganan, pero no creen en la democracia y los mismo se puede aplicar a determinadas corrientes de extrema izquierda, que está presente en este cuestionamiento de la forma de convivencia tal cual la hemos conocido”.

“El triunfo de una gran sentido común”

Por su parte el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya se refirió al posible triunfo del Rechazo, y señaló que en caso de ganar esta opción el 4 de septiembre, esto “no va a ser un triunfo de la derecha, no va a ser un triunfo de un sector político, va ser el triunfo de una gran sentido común, que ve en el proceso constituyente y en el 4 de septiembre la continuidad del proceso constituye (…) y estoy convencido que el Apruebo no genera esa oportunidad.

De igual manera, Felipe Harboe, al responder la pregunta ¿qué necesita Chile? dijo: “El país necesita restituir confianza entre la ciudadanía y el poder. Requiere de una mejor gobernabilidad. Requiere crecimiento y redistribución como un solo todo y requiere certezas”.

Misma visión que entregó el senador Juan Ignacio Latorre, quien expuso: “Estoy convencido que Chile necesita transitar a un nuevo contrato social, poniendo algunos apellidos. Economía de mercado con estado de bienestar social y no estoy diciendo nada nuevo”.