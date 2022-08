Diputado Gaspar Rivas se quiebra en pantalla: “Me afecta ver cómo sufre mi pueblo”

Durante la mañana de este viernes, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, protagonizó un intenso momento, en el marco de una entrevista en vivo para el matinal Mucho Gusto.

En su participación en el matinal de Mega, el parlamentario habló del clima de violencia en el país. Aquí es cuando se abordaron su declaraciones en la jornada de ayer en el Congreso, específicamente, cuando Rivas se autoproclamó como el “Bukele chileno” en el combate de la delincuencia.

“Me duele en el alma, es mi pueblo”

El diputado del PDG, quien estaba participando en la instancia a través de videollamada, abordó esta situación: “Estaba escuchando las palabras mías, porque uno las ve desde afuera y escuchaba también la nota anterior, y quiero ser sincero. A mí me afecta ver cómo sufre mi pueblo”.

De pronto, el diputado se puso a llorar mientras explicaba el motivo de su particular punto de prensa: “Tomé esta porquería (la placa de sheriff) porque mi pueblo chileno está sufriendo y nadie hace nada por la mier…”.

“Fue un símbolo para dar a entender que necesitamos ley y orden, pero hoy día la ley defiende a las lacras delincuentes”, agregó Rivas.

El diputado, visiblemente emocionado, aseguró que su acción no apuntaba precisamente a la labor de los presidentes: “A quién le importa Piñera, a quién le importa Boric, a quién le importa Ricardo Lagos. A mi me importa la gente que se la están cag…, que la están matando en la calle. Eso me duele en el alma porque es mi pueblo“.

Luego de su intervención, el conductor del espacio, José Antonio Neme, anunció una pausa comercial dado que el diputado no se encontraba en condiciones de seguir.

Al volver de la tanda publicitaria, el contacto con el diputado Gaspar Rivas no continuó.