“No difundo fake news”: Diputado Jaime Sáez responde a José Antonio Kast por consumo de marihuana

“¿Cuál es el problema con esto?”, se preguntó el diputado RD Jaime Sáez, tras reconocer en una entrevista a la revista Cáñamo que consume marihuana. Sus palabras generaron controversia en el mundo político, especialmente en la oposición, y en particular el excandidato presidencial José Antonio Kast.

“Un diputado legislando bajo los efectos de la droga es un riesgo y un diputado al que le regalan droga es grave peligro. La narcoizquierda es una amenaza para la democracia“, escribió Kast en su cuenta de Twitter.

En la entrevista, Sáez afirmó que “no me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Tuve, llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”.

Asimismo, señaló que “como persona pública uno debe hacer ejercicios de transparencia pero hasta ahí… podría pasar por un interrogatorio de la Fiscalía si quieren y tendrían siempre la misma versión: no tengo nada que ocultar al respecto“.

La respuesta de Sáez a Kast

El diputado Jaime Sáez respondió en duros términos a José Antonio Kast. A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario del Frente Amplio remarcó que “no legislo bajo los efectos de ninguna droga”.

“Además asisto a mi trabajo, no difundo fake news ni discursos de odio, no tengo negocios en paraísos fiscales y no me niego a transparentar mis cuentas bancarias”, añadió Sáez. Lo anterior, en alusión a las polémicas que el propio José Antonio Kast ha protagonizado.

Sáez no sólo respondió los dichos de Kast, sino que contestó a algunos usuarios de Twitter que cuestionaron su versión. Por ejemplo, en una de ellas lo increparon por supuestamente legislar bajo los efectos de la marihuana.

“En mi Instagram puede revisar todas mis intervenciones, si las miras te darás cuenta de que soy 100% profesional para cumplir con mi trabajo, quizá no comparta mis ideas, pero le puedo garantizar que me comporto con integridad”, afirmó el diputado.

Y también aclaró que respaldó el proyecto de ley para el test de drogas en el Congreso. “Voté a favor y junto a nuestra bancada presentamos indicaciones, las cuales lamentablemente perdimos”, remarcó.