El presidente de la Democracia Cristiana y alcalde de La Granja, Felipe Delpín, se refirió a la situación que tiene a cuatro importantes figuras del partido siendo investigados por el tribunal supremo de la colectividad: se trata del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Table, los senadores Matías Walker Prieto y Ximena Rincón González, y el exconvencional Fuad Chahin Valenzuela. Todo, por haber manifestado públicamente su preferencia por la opción “Rechazo” en el plebiscito del 4 de septiembre próximo.

En conversación con TVN, el líder de la falange le bajó el perfil a la situación interna: , en alusión a un titular del diario La Tercera, aseguró que “no hay una guerra civil: hay diferencias”.

En esa línea, aseguró que las miradas distintas dentro de la misma colectividad “no es solamente desde ahora”. Además, aclaró que el paso del grupo al tribunal supremo “no solo por decir que votan rechazo. Hay muchos camaradas que han dicho que van a votar por el rechazo. Nosotros lo que pedimos es que esa libertad de consciencia, de acuerdo a la junta, se manifieste al momento de sufragar. Yo no te puedo poner una mordaza para que no opines respecto de cuál es tu mirada”. En esa línea, aseguró que incluso algunos “han hecho arengas” por el Rechazo.

Así, el acuerdo hecho en la junta nacional de principios de julio “no se ha respetado. Eso es real, lo hemos visto. A ellos los hemos llamado a que sean respetuosos y disciplinados con los acuerdos que tiene la junta”.

No obstante ello, y pese a la autonomía del mismo tribunal, aseguró que la actual directiva de la DC (que tiene entre sus filas a la expresidenciable Yasna Provoste, rival política de la senadora Rincón) “no estamos por expulsar a nadie. Nosotros no pasamos a nadie al Tribunal Supremo. Nosotros, como mesa nacional, no le entregamos antecedentes: fueron dos camaradas y declaró admisible el tribunal esa reclamación”.

Con todo, adelantó lo que pudiera ser parte de la estrategia dentro del partido: “Nosotros (como directiva) estaríamos por esperar los resultados del plebiscito (antes de adoptar alguna resolución)”.

“Yo no era partidario que pasaran al tribunal supremo ni que fueran expulsados. Menos el presidente Frei”, añadió antes de repasar la cronología de cómo el partido adoptó una posición: “En un partido tu entras de forma voluntaria y te comprometes a respetar las reglas y estatutos del partido. Los nuestros dicen que la junta nacional resuelve y la junta resolvió: ‘estamos por el apruebo’. Fue democrático, informado y había que acatar esto”.

Sobre las acusaciones que apuntan al vínculo entre los integrantes del mismo TS de la DC con los acusados (uno de ellos es yerno de Carmen Frei), el líder de la testera aclaró que, como directiva, no pueden pedir inhabilidades.