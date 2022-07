El proceso informativo sobre el plebiscito del próximo 4 de septiembre no ha estado exento de polémica: desde el 28 de mayo pasado, cuando el Presidente Gabriel Boric lanzó la campaña “Hagamos historia”, para informar sobre las dos opciones, hasta el jueves 14 de julio pasado, día en que la Contraloría emitió un dictamen en contra de cuatro municipalidades (que se puede proyectar a las demás), abriendo un procedimiento disciplinario por difundir el proceso constituyente, lo que estaría “fuera de sus competencia”.

De este escenario conversó con ADN Hoy la mañana de este viernes el alcalde de Huechuraba y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carlos Cuadrado.

De entrada, el líder gremial hace una distinción en relación al derecho a la información: “Suponer que porque uno va a hacer educación cívica que tanto reclaman los chilenos, que todos manifiestan que es necesaria para una convivencia armoniosa, que venga el contralor a sacar un dictamen donde se prohíbe lo más esencial que puede tener un ser humano, que es el acceso a la información, nos parece que excede los límites de sus funciones”.

Según la ley orgánica de municipalidades, ellas podrán desarrollar directamente o con otros órganos del Estado funciones relacionadas con la educación o la cultura, y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. Así, para Cuadrado “ la educación cívica es parte consustancial a la labor que nosotros desarrollamos”.

“El señor contralor entenderá distinto, pero nosotros haremos las apelaciones necesarias para que entienda que lo que está haciendo es exceder las funciones de su cargo”, adelantó.

Así las cosas, aunque las municipalidades afectadas en particular son Cerrillos, Quinta Normal, Cerro Navia y Maipú, Cuadrado ve proyecciones en la actitud del ente contralor: “Suponer que nosotros vamos a actuar para un lado o para otro, es repetir lo que permanentemente el Estado central supone de los alcaldes. No nos parece. Está suponiendo una intencionalidad o una posible infracción a algo que debemos respetar. Ahora, si se infringe por parte de algún colega respecto a la prescindencia y tomar posiciones, bueno, que se aplique la norma. Pero no previo en base a lo que puede creer el señor contralor nos van a limitar nuestra labor educativa. Los pueblos ignorantes cometen errores”.

Contraloría apuntó también al uso de recursos humanos municipales dedicado al proceso informativo. Pero este dictamen, a juicio del alcalde, remonta a oscuros tiempos: “Lo más cercano que está haciendo la Contraloría fue las censuras que se cometían en dictadura. Si uno asume que uno debe imaginar lo que el otro va a hacer, vamos restringiendo, limitando y controlando”.

“Hoy nos parece extraño que una función que nosotros debemos cumplir, que es la labor educativa, que es parte de un proceso importante y trascendente para Chile, que va a regir por mucho tiempo, y la propia ley establece que el voto debe ser informado. Si empezamos a restringir el acceso a esa información o la posibilidad de que profesionales neutros expliquen las dudas que tienen los ciudadanos, estamos incumpliendo lo más esencial que tiene un ser humano, que es la adquisición de conocimiento y el ejercer el derecho a sufragio de manera informada y de manera ignorante”, añadió el presidente de la Asociación.

Por lo pronto, desde el gremio presentará un recurso de reconsideración a Contraloría porque, a juicio de Cuadrado, exceden “los límites de sus funciones al limitar facultades que el municipio dispone”.