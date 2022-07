Luisa Durán, exprimera dama, esposa del expresidente Ricardo Lagos y creadora del emblemático programa “Sonrisa de mujer” y de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), criticó en duros términos a los ex Concertación que se hicieron parte de la consigna que se tomó el estallido social en octubre de 2019: “No son $30 pesos… Son 30 años”.

“No se trata de que tengamos que tener aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos. Todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar debieron haberlas tratado”, señaló en conversación con Revista Ya. Y en esa línea, reconoció: “Ha sido duro, muy duro. A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia”.

Durán fue incluso más allá: “Hablo de quienes hicieron cosas, porque, que yo sepa, todos los que eran militantes y fueron ministros, subsecretarios, embajadores, alcaldes, todos ellos eran de la Concertación y supongo que estarían muy interesados y lo tomarían en serio. ¡Por algo querían ser embajadores! Yo supongo que era porque creían en ese gobierno y querían llevar eso a otros países y conversarlo. No puedo creer que sea porque les gustaba el cóctel o la casa donde iban a vivir”.

Estallido social

Otro de los temas que abordó la exprimera dama fue el estallido social que afectó al país desde octubre de 2019. Sobre las manifestaciones que implicaron saqueos y quema de estaciones de Metro, dijo: “Me dio rabia y me dio mucha más rabia todavía que hayan roto lo que rompieron. Que hayan destruido, que hayan dejado a mucha gente sin poder trabajar, que hayan roto el Metro, que fue un esfuerzo y que sigue siendo un esfuerzo titánico para este país. Y que a los que ayuda es a quienes tienen menos plata, a los que viven lejos y lo necesitan. Eso me daba una rabia terrible, más que lo que dijeran”.

“El estallido social lo justifico en el sentido de que efectivamente había mucha injusticia y mucha espera para ser atendido en un hospital. Todo eso lo entiendo. Las esperas para tener casa, para poder estudiar. Pero eso no justifica la destrucción, el fuego ni el sufrimiento de mucha gente. No. Nada de eso lo justifico. Yo creo que se podía seguir gritando, se podía escribir, hablar. Pero no había que destruir ni menos quemar”, desarrolló.

En perspectiva, dijo Durán, la consigna de “los 30 años y los 30 pesos… Me parece una tontera. Porque los 30 años fueron muy importantes, si este país estaba en un hoyo por allá abajo después de la dictadura. ¡Y de eso… no tienen idea! Yo cuando los veo que se creen valiente, yo digo: ¿se imaginarán lo valiente que fuimos todos nosotros? Todos y en todo. ¿Se imaginarán las veces que uno no podía dormir? ¿Se imaginarán cuando uno despertaba a las 2 de la mañana con un fusil? ¿Se imaginarán lo que es vivir como vivíamos? Por otro lado, yo creo que éramos mejores personas?”.

Finalmente, sobre el proceso constituyente, contó que su voto lo cambia “todos los días”. Así, de cara al plebiscito, “el texto es lo que los hombres hacen con el texto”.