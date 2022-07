Felipe Kast responde a ministra Vallejo: “Que ella me venga a dar lecciones de democracia a mí, me parece increíble”

En su visita al programa Mesa Central, el senador Felipe Kast respondió las críticas en su contra por viralizar supuestas noticias falsas o fake news sobre el proceso constituyente y apuntó sus dardos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“Cuando veo que Camila Vallejo dice que yo no entiendo la democracia, siendo que ella ha sido la única ministra desde el retorno de la democracia ha celebrado el legado de Fidel Castro, su legado, que en Cuba si hay democracia. Que ella me venga a dar lecciones de democracia a mí, me parece increíble“, afirmó el parlamentario de Evópoli.

Junto con emplazar a Vallejo, Felipe Kast también arremetió contra otros convencionales constituyentes, tales como Jorge Baradit y Daniel Stingo. Ello, en las horas previas a la ceremonia de cierre del ente redactor.

También subrayó uno de sus dichos más polémicos: la posibilidad de abortar a los nueve meses de gestación. “El texto dice clarísimo la interrupción al embarazo, ellos escribieron eso. Que los convencionales se hagan cargo de las estupideces que aprobaron. Mientras más hable Baradit y más hable Stingo mejor nos va a ir a nosotros“, subrayó.

Felipe Kast: “Ojalá no caer en fraudes”

A propósito de su férreo respaldo al Rechazo del plebiscito de salida, el senador Felipe Kast afirmó que dicha opción “tiene la virtud de ser transversal. Conozco a varios líderes ciudadanos sociales y de centroizquierda que se han movido hacia el rechazo que, al igual que yo, aprobaron al principio, con la esperanza que este iba a construir la casa de todos, y lamentablemente terminó siendo una desilusión“.

En esa línea, recalcó que “yo no he visto a nadie que haya votado Rechazo que se haya movido al Apruebo“, junto con acotar que “esta Constitución hace daño en materia económica y de seguridad”.

“Tiene que haber una nueva Constitución, con un procedimiento, que espero incluya un plebiscito, participación ciudadana, una mezcla de comisiones de expertos y elegir personas nuevas. Ojalá no caer en fraudes“, sentenció Felipe Kast.