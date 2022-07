Víctor Chanfreau no asistirá a la ceremonia final de la Convención Constitucional

Tras la polémica que causó su aparición en la lista de invitados a la ceremonia final de la Convención Constitucional, finalmente Víctor Chanfreau confirmó que no asistirá a la actividad de este lunes 4 de julio.

A través de su podcast En la pioli, el exvocero de la ACES comentó la controversia que generó dicha invitación. También habló del revuelo mediático en torno a su eventual participación.

Los descargos de Víctor Chanfreau

“Ha estado cuático el bombardeo, no sólo por las redes sociales. (Recibí) mucho apoyo y es un buen momento para agradecer todo el apoyo que ha llegado”, expresó Chanfreau.

En esa línea, indicó que tomó la decisión de no asistir. “Lo he estado pensando harto, han sido días chistosos (…) Yo no voy a asistir el día lunes a la ceremonia“, remarcó.

“No voy a ir porque en este acto en verdad y aunque escape como de la racionalidad típica tan fría del cálculo de los políticos tradicionales, es que para ser terrible de sincero no me da la guata para compartir con ciertos personajes que van a ir a ese espacio“, argumentó.

Y agregó que “por ejemplo va a ir Sergio Micco, el director del INDH, que es cómplice de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que ocurrieron en Chile después del 18 de octubre. Otros personajes nefastos que en verdad estuvieron en ese espacio sólo para retroceder en los avances que se podía tener en el borrador de la nueva Constitución. Figuras que han colaborado con la prisión política, que se mantenga en Chile”.

Pese a derechos sociales, “no es la Constitución que soñábamos”

Además, Víctor Chanfreau afirmó que votará Apruebo el 4 de septiembre, en el plebiscito de salida, por “el avance en los derechos sociales. Son avances importantes en pos de la lucha que han llevado los pueblos desde hace muchos años. Esto no parte el 18 de octubre, tampoco el 15 de noviembre”.

“El pliego de derechos sociales está, hay puntos que evidentemente no es la Constitución que soñábamos, la ideal. Pero sí hay puntos fundamentales que consideramos que son avances”, afirmó.