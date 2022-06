Cubillos y exclusión de expresidentes en cierre de Convención: “Domínguez tiene una obsesión con creer que los chilenos son idiotas”

Este lunes, la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos criticó duramente al vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, luego que se confirmara que la ceremonia de entrega de la propuesta de nueva Constitución no contará con los expresidentes de Chile.

Domínguez señaló que debido al aforo restringido a causa del covid-19, solo se permitirán de 35 a 40 personas en el Salón de Honor, entre ellas el Presidente Gabriel Boric.

“Como consecuencia de las restricciones por el aforo, hemos tenido que definir quiénes van dentro de la lista, que es un grupo variopinto que considera básicamente a autoridades, representantes de los Poderes del Estado, de órganos autónomos (…) y esta lista no incluye a exautoridades, ni a expresidentes“, afirmó el vicepresidente del órgano redactor.

Tras estas declaraciones, por medio de su cuenta de Twitter, Marcela Cubillos dijo: “El Vice Pdte Gaspar Domínguez tiene una obsesión por mentir o por creer que los chilenos son idiotas”.

“Lo hace a diario inventando normas distintas a las aprobadas y ahora pretende que alguien crea que no se invita a 4 Ex Pdtes a ceremonia del 4/7 por “problemas de aforo”, agregó la ex ministra de Educación.

El próximo 4 de julio la Convención Constitucional entregará de manera oficial al pueblo de Chile la propuesta de nueva Constitución, para iniciar el proceso de información de cara al plebiscito de Apruebo o Rechazo del 4 de septiembre.

El Vice Pdte @gdominguez_ tiene una obsesión por mentir o por creer que los chilenos son idiotas. Lo hace a diario inventando normas distintas a las aprobadas y ahora pretende que alguien crea que no se invita a 4 Ex Pdtes a ceremonia del 4/7 por “problemas de aforo”. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) June 13, 2022