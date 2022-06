El pasado sábado, el ministro de Hacienda Mario Marcel fijó para el 30 de junio la fecha en la que ingresarán el proyecto de reforma tributaria.

Esta iniciativa es uno de los pilares fundamentales dentro del programa de Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, en la oposición preocupa el margen de discusión prelegislativa, el cual iniciará 10 días antes de presentar el proyecto.

El diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, miembro de la Comisión de Hacienda, afirmó que el tiempo no alcanza. “Es bueno tener un debate prelegislativo, pero no sé si una reforma tan potente como la que está planteando el Gobierno de Boric con 10 días basten. Yo creo que no es así”, señaló el parlamentario de oposición.

“Falta mucho por discutir antes de presentar. O a lo mejor quieren cumplir algo para que no sigan que tienen sequía legislativa. Se sacan el pillo ellos y empiezan a tirar al otro lado, porque si viene incompleta, obviamente le vamos a hacer 20 mil indicaciones”, agregó.

En tanto, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado Juan Antonio Coloma (UDI), se sumó a estos reparos. “Aquí hay que hacer una discusión seria, de fondo, si es que lo que se está buscando es efectivamente un nuevo pacto fiscal”, sostuvo.

“En esa lógica, decir que son 10 días de trabajo prelegislativo, es lo mismo que decir que no habrá trabajo prelegislativo“, cerró el parlamentario UDI.

Parte de las críticas también apuntan al tema del royalty minero y las medidas que se tomarán al respecto.