En su discurso en la semana de la Construcción, organizada por la CChC, el Presidente Gabriel Boric abordó las perspectivas de seguridad, crecimiento económico y también las oportunidades que tiene Chile en la unión entre el sector privado y el público.

“Más allá de nuestras diferencias políticas, que son legítimas, si ponemos toda nuestra creatividad, toda nuestra energía, todos los recursos -del sector privado y público- podemos mejorarle la vida a mucha gente. Cómo eso no nos va a mover”, dijo en la instancia.

Además, recordó el momento en que estaba junto a su equipo escribiendo el discurso de la Cuenta Pública y destacó las “oportunidades” de Chile en el mundo actual. “Ha habido otros momentos en la historia en que nos hemos farreado estas oportunidades, porque cada uno se atrinchera en su recinto ideológico, porque este vota rechazo y yo apruebo, y no nos ponemos de acuerdo. Y es el pueblo chileno el que sufre, porque las élites no nos pudimos poner de acuerdo”.

Y también recomendó el libro Las diez tendencias que transformarán Chile del excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. “Permítanme hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva”, sostuvo el Mandatario.

“Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él. Me contagió el optimismo que tiene respecto a las tendencias que hoy, en la actual configuración del mundo, puede empujarnos a que Chile sea un socio fundamental y eso nos permita mejorar la calidad de vida de tantos de nuestros habitantes y Chile pueda ser un polo de desarrollo”.

Gabriel Boric destacó en la instancia conversaciones con autoridades locales e internacionales, incluidos los mandatarios de Francia y Reino Unido, sobre las oportunidades del país.

“El otro día conversaba con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y me decía que estaba tremendamente expectante del cable de Humboldt que va a cruzar todo el océano Pacífico para llegar hasta Valparaíso y me pedía que, por favor consideráramos la polinesia francesa en eso”, agregó.

“Para qué decir la electromovilidad. Lo que conversaba con Boris Johnson, que me decía que una de las consecuencias de la guerra es que tendrán que acelerar el proceso de diversificación de sus fuentes energéticas. Y ahí Chile es fundamental”, siguió el Mandatario.

Otro de los puntos importantes que tocó Boric –en línea con lo dicho en la Cuenta Pública y luego por el ministro de Hacienda, Mario Marcel- fue la importancia de elevar la productividad del país como motor de la recuperación económica y el retomar el crecimiento.