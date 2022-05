Durante este domingo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, criticó el plan anunciado por el Gobierno sobre el control de armas.

En conversación con Meganoticias Alerta, el jefe comunal recalcó su preocupación en el aumento de hechos de violencia y falta de seguridad, resaltando la poca confianza que existe en la ciudadanía hacia las autoridades, incluyendo a la policía.

“La gente ya comenzó a desconfiar incluso de Carabineros, porque detienen cien veces a una persona, y te lo puedo dar con nombre y apellido, gente que se ha detenido más de cien veces y nuevamente están en las calles delinquiendo”, dijo.

En esa línea, el alcalde de Puente Alto manifestó su preocupación por el alza en el uso de armas de fuego y criticó la falta de seguridad que entrega el Estado.

“Cuando uno ve las armas que está utilizando el crimen organizado, se da cuenta que están ingresando armas por la frontera o hay alguien, en las Fuerzas Armadas o policías que está en ‘mercados negros’ entregando armamento (…) hay que tener mucho cuidado con las políticas, porque hoy día el Estado no le garantiza la seguridad a nadie“, detalló Codina

“El Estado no debe quitarle el último resguardo que tiene un ciudadano, que es su hogar, su casa, para poder defenderse, si es que ese Estado no llega a defenderlo“, agregó.

En cuanto al plan que busca controlar la presencia de armas de fuego en las calles anunciado por la ministra Izkia Siches la pasada semana, Germán Codina señaló: “Hay que hacer ahí un ajuste en la política que está planteando la ministra del Interior”.

“Lo que sí tiene que hacer con fuerza es perseguir a los delincuentes que están armados, pero no podemos permitir que si el Estado no le garantiza la seguridad a la gente termine diciendo, ‘ah no, si lo mejor aquí es desarmarlos a todos’, porque el delincuente igual va a seguir obteniendo armas“, puntualizó el jefe comunal.

Finalmente, el alcalde Codina apuntó sus dichos a las falencias que percibe en el Sistema de Justicia Nacional, señalando: “La ley tiene que modificarse en muchos de sus aspectos y no hay que escandalizarse si se busca que la ley sea más dura”.