Durante la primera gira presidencial en el país, el Presidente Gabriel Boric ha puesto especial énfasis en los diálogos con medios locales. Fue el caso del jueves, cuando concedió una entrevista a la transmisión regional de TVN, en donde hizo un análisis de lo que ha sido su instalación en La Moneda, el trabajo de la Convención y las modificaciones en los tiempos para las reformas comprometidas.

Sobre las condiciones en las que la administración anterior hizo entrega del gobierno a la coalición Apruebo Dignidad, el Presidente hizo su diagnóstico: “Nos tocó recibir un país muy dañando y eso hace que las expectativas sean alta. Nuestro rol como gobierno es ponernos a trabajar ya. También hay errores propios. Estamos trabajando para identificarlos y enmendar el rumbo. Que no le quepa duda a la ciudadanía que estaremos trabajando en la tarea que nos encomendó para llevar a cabo las grandes transformaciones”.

Sobre lo mismo, al ser consultado por los proyectos que impulsará en materia legislativa (y ante las críticas de “sequía legislativa”), acotó que dependerá todo “de la discusión parlamentaria. No quiero imponerle lazos draconianos al parlamento”. Sin embargo, adelantó: “La idea es ingresar la reforma tributaria el primer semestre y la reforma previsional adelantarla”.

“No me cabe duda que tendremos apoyo para tener una reforma tributaria para construir un sistema tributario más justo y progresivo. No me cabe duda que vamos a lograr los consensos necesarios, que va a ser difícil, pero que van a lograr una reforma tributaria que le dé legitimidad a un sistema de seguridad social, que no esté fundado en el negocio de administradoras privadas, sino en la pensión digna para todos los chilenos y chilenas”, señaló al ser consultado sobre la misma coordinación en el parlamento.

En esa línea, además precisó que trabaja en una solución efectiva para el tema de las pensiones alimenticias, junto con estudiar alternativas para enfrentar el alza sostenida de los alimentos de la canasta básica.

Finalmente, sobre el trabajo de la Convención y el alza que ha tenido la opción del rechazo entre la gente, observó: “Han habido debates donde no se ha escuchado lo suficiente, pero no me cabe duda que lo que se ha ido ingresando muestra que vamos a tener una constitución mucho mejor que la que tenemos. Queremos un plebiscito que sea un punto de encuentro para los chilenos. Me preocupa que se genere un clima que nos polarice como sociedad”.