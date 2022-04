“Hay comentarios de que Gabriel podría ser gay y que yo soy contratada”: Irina Karamanos hizo frente a quienes cuestionan su relación

Fue una entrevista donde habló de todo y a corazón abierto. Irina Karamanos otorgó una completa charla al medio Pousta, donde incluso abordó su relación con Gabriel Boric.

La Primera Dama incluso tuvo tiempo para conversar de las llamadas fake news y los cuestionamientos a su pololeo con el Presidente.

De hecho, abordó aquellos comentarios malintencionados donde se critica su rol de mujer “no casada” como pareja del mandatario.

“Me parecen curiosas las expectativas que se tienen sobre las parejas en el poder. Es decidor que se espere que el presidente esté casado y que si no lo está, es preferible que no tenga nada. Y peor aún si no fuera heterosexual”, fue lo primero que mencionó.

Y agregó que “hay una cantidad de comentarios en redes sociales apuntando a que Gabriel podría ser gay y que yo soy contratada y, además, una mujer trans, poniéndole un carácter ofensivo”.

Irina Karamanos y su defensa al amor

La cientista social manifestó que “más que tomármelo personal, me parece el reflejo de una sociedad muy conservadora, donde seguimos hablando mal de las familias que se escapan a la heteronorma clasificándolas de disfuncionales”.

E indicó que “es momento de visibilizar los diferentes tipos de familia que siempre han existido y que no se han vivido abiertamente estando en el poder”.

La Primera Dama expresó riéndose que con el magallánico están “en una relación poliamorosa con Chile” y que “ambos nos casamos con Chile… O no es un matrimonio como tal. Parte importante de nuestra relación es que tenemos una convicción que compartimos y a través de la cual nos conocimos. A ambos nos mueve transformar las condiciones de vida de la mayor cantidad de personas posibles”.

De esta forma, Irina Karamanos defendió con todo su relación con Gabriel Boric y dejó claro que, pese a las críticas, seguirá adelante con todo en su rol.