Irina Karamanos: “No me identifico con el rol de Primera Dama, porque no soy ni primera, ni dama”

El Presidente Gabriel Boric junto a su pareja Irina Karamanos, fueron invitados durante este lunes al estelar de Canal 13 “Las Caras de la Moneda“, programa que conduce Mario Kreutzberger.

En la instancia, “Don Francisco” le preguntó a Irina qué opinaba sobre el papel como “Primera Dama“, el cual tendrá que desempeñar de ahora en adelante al ser la novia del mandatario chileno.

Al respecto, ella fue clara al señalar que “yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de Primera Dama, pero si con cambiar ese espacio, ya que no soy ni primera, ni dama“.

En esa línea, agregó: “En ese sentido pienso que hay que salir un poco de ese termino conservador y clasista, y por eso yo creo que tomamos un desafío muy interesante”.

Finalmente, Karamanos cerró diciendo que “el feminismo en general no está en esos lugares. Queremos hacer cambios”.