Camila Vallejo por quinto retiro: “Una cosa es acudir a una medida desesperante, pero otra es hacerla una política pública”

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la iniciativa que busca un quinto retiro de las AFP y respaldó la designación de Bárbara Figueroa como embajadora.

En conversación con Pauta Libre de La Red, la ministra sostuvo que “una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente”.

“Llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo de la gente. Para algunos tiene un impacto positivo. Colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo”, agregó Camila Vallejo sobre el quinto retiro.

Asimismo, la ministra vocera de Gobierno también aprovechó de respaldar el nombramiento de Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, como embajadora chilena en Argentina. “Nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos abiertamente, de manera transparente, de mantener el 80 por ciento de nominaciones según carrera diplomática y un 20 por ciento políticas, pero además con ciertos objetivos políticos”, afirmó.

“Queremos dar señales de que exista por primera vez, por ejemplo en el caso de Bárbara Figueroa en Argentina, una mujer en esa embajada y además dirigenta sindical, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha tenido capacidad de negociación y de diálogo a nivel internacional y nacional”, sostuvo.

Finalmente, Camila Vallejo también abordó las críticas del Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el ministro de Hacienda Mario Marcel, asegurando que este “no fue designado por Piñera, está asumiendo un compromiso que no es fácil, que es generar las condiciones económicas para implementar un plan que es ambicioso”.